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        YÖK Başkanı Özvar, Aksaray Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi:

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Son zamanlarda uluslararası derecelendirme kuruluşlarına bakıldığında Türkiye, üniversitesi en fazla olan ülkeler arasında yer alıyor. Dünyadaki en iyi ilk 1000 üniversite içerisinde yer alan üniversite sayımızda da çok ciddi şekilde artış var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:37 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:37
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        YÖK Başkanı Özvar, Aksaray Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi:
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Son zamanlarda uluslararası derecelendirme kuruluşlarına bakıldığında Türkiye, üniversitesi en fazla olan ülkeler arasında yer alıyor. Dünyadaki en iyi ilk 1000 üniversite içerisinde yer alan üniversite sayımızda da çok ciddi şekilde artış var." dedi.

        Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arışbaş'ı ziyaret eden Özvar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özvar, ardından ASÜ Senato Toplantısı'na iştirak etti.

        Daha sonra öğrenci buluşmasına katılan Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yükseköğretime dair son yıllarda yaşanan önemli gelişmelerden bir tanesinin yükseköğretime ulaşmak isteyen öğrenci sayısındaki artış olduğunu söyledi.

        Bu talebin sadece Türkiye'ye özgü bir gelişme olmadığını belirten Özvar, şöyle konuştu:

        "Bütün dünyada üniversite okumak isteyen çok sayıda öğrenci var. Dünyada son 30 yılda yükseköğretime ulaşmak isteyen gençlerin sayısında bir hayli artış var. Bu artışın pek çok sebebi var. Bunlardan bir tanesi dünyada okur yazarlığın artması. Bilhassa ortaöğretimde çok ciddi sayıda mezun verilmesi. Yani demografik genişleme, nüfus artışı ve okullaşma oranının yükselmesi üniversitelere ulaşmak isteyen öğrenci sayılarını artırdı. Bir diğer gelişme de gençlikte daha müreffeh bir hayata geçme arzusu oldu. Bir diğer gelişme ise toplumsal statünün yanı sıra refah beklentisi. Bu beklentiler yarım asır öncesine göre öğrencilerimizi daha fazla üniversitelere yaklaştırmakta."

        Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 yılda yükseköğretime yaptığı katkılar ve yatırımlar neticesinde Türkiye'nin bu artan talebe karşılık verebildiğini ifade etti.

        Türkiye'de bu talebin oluşmasıyla yeni üniversitelerin aynı dönemde kurulduğunu anlatan Özvar, "Yükseköğretime dair yapılan en önemli işlerden bir tanesi bu yeni üniversitelerdir. Bu konunun altını özellikle çizmek lazım. Türkiye'de ara sıra 'Her ile bir üniversite kurulması doğru mu?' tartışmaları gündeme geliyor. Türkiye'de üniversitelerin sayılarının 200'e ulaşmasını, her ilde üniversite açılmasını kıymetli bulan, önemseyen ve yerinde bir yatırım olduğunu düşünen hocalardan bir tanesiyim. Üniversitelerimizin tüm coğrafyaya yayılmış olması, Türkiye için önemli olan gelişmelerden biridir. Üniversiteler bölgesel kalkınma ve mahalli gelişmenin önemli dinamiklerinden bir tanesidir." diye konuştu.

        Özvar, üniversiteleri ötekileştirmeyi ve taşra sıfatıyla nitelendirmeyi doğru bulmadığını vurguladı.

        Türkiye'deki tüm üniversitelerin önemli başarılara imza attığını aktaran Özvar, şunları kaydetti:

        "Artık adından söz ettiren bilim insanları sadece büyük üniversitelerimizden değil, aynı zamanda yeni kurulan üniversitelerimizden de çıkmaktadır. Okuyan, bileğinin hakkıyla ve alnının teriyle buraları kazanan öğrencilerimizi destekliyoruz ve tebrik ediyoruz. Ülkenin tüm üniversitelerinde hocalık yapan hocalarımızı da kutluyoruz. Elbette yeni kurulan üniversitelerimiz zamanla gelişecek, gelenekleri oluşacak ve eski üniversitelerimiz gibi zamanla oturacak. Son zamanlarda uluslararası derecelendirme kuruluşlarına bakıldığında Türkiye üniversitesi en fazla olan ülkeler arasında yer alıyor. Dünyadaki en iyi ilk 1000 üniversite içerisinde yer alan üniversite sayımızda da çok ciddi şekilde artış var. Derecelendirme kuruluşları bizler için yegana kriter değil. Bizim için önemli olan toplumumuza ve öğrencilerimize neler verdiğimiz. Türkiye'deki üniversitelerde örgün lisans eğitiminde verilen eğitim kalitesinin, dünyadaki örgün lisans eğitim kalitesinden aşağı kalır yanı yok."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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