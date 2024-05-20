Motosikleti üzerine yatarak sürdü
AKSARAY'da bir sürücünün motosikletinin üzerine yatarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AKSARAY’da bir sürücünün motosikletinin üzerine yatarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kara yolunda motosikletiyle seyreden sürücü, üzerine yattı. Yptığı tehlikeli hareketler, trafikte seyreden sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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