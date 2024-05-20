Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kaldırımda yürürken darbedildi, yoğun bakıma alındı

        AKSARAY'da kaldırımda yürüyen Mehmet Vurgun (57), tanımadığı Görkem Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:40 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaldırımda yürürken darbedildi, yoğun bakıma alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da kaldırımda yürüyen Mehmet Vurgun (57), tanımadığı Görkem Ş. (20), tarafından darbedildi. Yumruk ve tekmelerle ağır yaralanan Vurgun hastaneye kaldırılırken, şüpheli Görkem Ş.,gözaltına alındı.

        Olay, saat 08.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Çalıştığı inşaata gitmek için kaldırımda yürüyen işçi Mehmet Vurgun’a tanımadığı Görkem Ş. arkasından yaklaşık yumrukla kafasına vurdu. Görkem Ş., aldığı darbe ile yere düşen Vurgun’u darbetmeyi sürdürdü. Kanlar içinde kalıp yere yığılan Vurgun, baygınlık geçirdi. Durumu fark eden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Görkem Ş.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Mehmet Vurgun ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vurgun'un durumunun ağır olduğu, yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

        Ruh sağlığı bozuk olduğu öne sürülen Görkem Ş.’nin daha önce de tanımadığı bir kişiye saldırıp darbettiği öğrenildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Görkem Ş., kendini görüntüleyen basın mensuplarına zafer işareti yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Suçluları en çok ne ele veriyor? 5 yılda 2 bin 862 suçlu böyle tespit edildi
        Suçluları en çok ne ele veriyor? 5 yılda 2 bin 862 suçlu böyle tespit edildi
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        İlayda'nın katili için istenen ceza belli oldu!
        İlayda'nın katili için istenen ceza belli oldu!

        Benzer Haberler

        Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar
        Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar
        Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş düz...
        Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş düz...
        Üniversiteyi birincilikle bitiren yüzde 80 engelli Osman, ilk girdiği sınav...
        Üniversiteyi birincilikle bitiren yüzde 80 engelli Osman, ilk girdiği sınav...
        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Aksaray'da otomobiller çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Aksaray'da otomobiller çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Düğün konvoyundakiler lastik yakıp havaya ateş açtı; o anlar kamerada
        Düğün konvoyundakiler lastik yakıp havaya ateş açtı; o anlar kamerada