Toyota’nın 2021 yılında tanıttığı B-SUV segmentindeki modeli Yaris Cross yenilendi. Makyaj operasyonu geçiren otomobilin görünümü tazelenirken, sürüş özelliklerinde de bir takım iyileştirmelere gidildi. Ayrıca, makyaj ile birlikte Yaris Cross'a yeni bir hibrit güç ünitesi de eklendi.

Japon üreticinin yeni otomobilinin dünya lansmanı, İspanya'nın Mayorka adasında uluslararası basının katılımıyla gerçekleşti.

Makyajlı Yaris Cross'un yeni özelliklerine geçmeden önce, lansman etkinliğinde bir araya geldiğimiz Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt'un açıklamalarına bakmakta fayda var.

Zira, yeni modelleri hakkında bilgiler veren Bozkurt, sektördeki güncel gelişmeler ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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'MARKALAR ZARARINA KAMPANYA YAPIYOR'

Otomobil satışlarının 20 ay sonunda ilk geç geçtiğimiz Nisan ayında düşmesinin nedenlerine değinen Bozkurt, "Nisan'da 9 günlük bayram tatili dolayısı ile satışların düştüğünü söyleyenler oldu, fakat ben buna katılmıyorum, satın almak isteyen bir şekilde alıyor. Son dönemde, yeni bir otomobil satın almaya gücü yetenler azaldı. Ayrıca, araç ihtiyacı olan kişi sayısında da azalma yaşandığını görüyoruz. Taşıt kredilerinde faizler yüksek, araç fiyatlarında artışlar meydana geldi. Tüm bunlar satış rakamlarında etkisini gösteriyor" dedi.

Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği'ne (GSR) de değinen Bozkurt'un, uygulamanın Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olmasının, sektörü olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Bozkurt, "Nisan ayı sonunda açıklanan güvenlik normları gereği, 7 Temmuz'a kadar markaların araçları faturalandırması lazım. Bu durum, 12 ay boyunca satışı yapılabilecek bir otomobilin 2 ay içinde satılması zorunluluğunu doğurdu" dedi.

Mayıs ve Haziran aylarında satış temposunun bu nedenle artabileceğine işaret eden Ali Haydar Bozkurt, "Otomobil markaları 7 Temmuz'a kadar ellerinde kalan araçları satabilmek adına zararına bile kampanya yapıyorlar. 7 Temmuz tarihinin ertelenmesi için yetkililer ile görüşüyoruz, fakat takvim de bir yandan işliyor. Bu süreç tamamlanınca pazardaki satışların düşeceğini düşünüyorum. Bunda, enflasyonu düşürme önlemleri etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

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5 YENİ MODEL YOLDA

Yenilenen Yaris Cross hakkında da bilgiler paylaşan Bozkurt, Yaris Cross'un Türkiye’de ilk satışa sunulduğu 2022 yılından bu yana 5 bin 277 adetlik satış rakamına ulaştığını kaydetti.

Bozkurt, "Artık Yaris Cross müşterileri verimliliğe veya daha fazla performansa odaklanan iki tam hibrit motor arasında tercih yapabilecekler. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 3 bin adet üzerinde Yaris Cross satışı gerçekleştirdik. Bu sene hedefimiz, sadece tam hibrit motor seçenekleri ile bu adedin üzerine çıkmak olacak" dedi.

Edindiğimiz bilgiye göre, Haziran ayından itibaren Yaris Cross ile birlikte yeni Yaris de iki farklı hibrit motorla Türkiye'de satışa sunulacak. Bozkurt'un verdiği bilgiye göre, Toyota bul yıl C-HR'ın plug-in hibrit güç seçeneğini, yeni Land Cruiser Prado'yu ve hafif ticari ligdeki Proace modellerini Türkiye'de satışa sunacak. Yaris'in yüksek performanslı versiyonu GR'ında bu yıl Türkiye'ye gelme ihtimali bulunuyor. 7 TEMMUZ'DA NE OLACAK? Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt'un dikkat çektiği 7 Temmuz tarihine özel bir parantez açmakta fayda var. Kısaca GSR olarak tanımlanan Genel Güvenlik Yönetmeliği, Avrupa Birliği'nde 2019 yılında kabul edilmişti. 2022'den itibaren aşamalı olarak uygulamaya konulan bu yönetmelik ile, karayollarında trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Regülasyon kapsamında otonom sürüş sistemlerine geçişin de hızlandırılması hedefleniyor. Bu yönetmelik kapsamında otomobillerde bulunması gereken standart güvenlik özellikleri ise şu şekilde özetlenebilir; - Acil Durum Fren Sistemi (AEB) - Şerit Takip Sistemi (LDWS) - Geri Vites Kamera Sistemi - Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS) - Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi (DDAW) - Akıllı Hız Yardımcısı (ISA) - Alkol Kilit Sistemi (AIS). Avrupa'da 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek bu yönetmelik, aynı tarihte Türkiye'de de yürürlüğe girecek. Fakat, bugüne kadar Türkiye'de Avrupa Birliği'ndeki regülasyonlara geçişte 1 yıl süre tanınırken, GSR'da bu süre tanınmadı. Nisan ayı sonunda yapılan açıklamada, 7 Temmuz tarihinin Türkiye için de geçerli olduğu duyuruldu. Peki 7 Temmuz'dan sonra ne olacak? İşte tüm sektörün dikkat kesildiği bu tarih eğer ertelenmez ise, GSR yeterliliklerini sağlamayan otomobillerin satışına 7 Temmuz'dan sonra izin verilmeyecek. Markaların ellerinde kalan GSR özellikleri taşımayan otomobiller ise, ancak her markanın bir önceki yıl yaptığı toplam satışın yüzde 10’unu geçmeyecek adette satılabilecek. İKİ FARKLI HİBRİT İLE GELECEK Gelelim Yaris Cross'un yenilenen özelliklerine. REKLAM Yaris Cross'a makyaj ile birlikte eklenen yeni hibrit güç ünitesi, 130 beygir güç üretiyor. Bu motorun yanında, 116 beygir gücündeki seçenek de satılmaya devam edilecek. Toyota’nın beşinci nesil hibrit bileşenleriyle donatılan 130 beygirlik versiyon, 1.5 litrelik yeni tam hibrit sistemi, daha büyük ve daha güçlü bir elektrik motoruyla kombine ediliyor. Bu sayede sistem, 130 beygir kombine güce ve 185 Nm tork elde ediliyor. Yeni motor ile birlikte otomobilin 0-100 km/s hızlanması 10.7 saniyede tamamlanıyor. Fabrika verisine göre, 4.5-5.2 lt/100 km olarak açıklanan ortalama tüketim değerlerini, Mayorka yollarında yaptığımız sürüşte gördüğümüzü de belirtelim. ARTIK DAHA SESSİZ Toyota yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Yaris Cross'ta makyaj ile birlikte gürültü ve titreşimi azaltmak adına bir dizi güncellemelere gidildi. Bu kapsamda, motor gürültüsünü düşürecek güncellemelerin yanı sıra rüzgar ve yol gürültüsünü engellemek adına daha kalın ön cam, ön ve arka yan camlara yer verildiği belirtildi. Yapılan bu çalışmaların etkilerinin de sürüş esnasında fark edildiğini söyleyelim. REKLAM Öyle ki, makyajlı Yaris Cross, artık bir üst sınıfta yer alan Corolla Cross'tan daha sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Corolla Cross'un makyajında da benzer bir güncelleme yapılması sürpriz olmayacaktır. TEKNOLOJİSİ ELDEN GEÇİRİLDİ Devam edecek olursak, çift gövde rengiyle de tercih edilebilen yeni Yaris Cross, daha geniş görünüme sahip ön-arka tampon tasarımıyla daha güncel bir görünüm sunuyor. Yeni 17 inç siyah alaşım jant seçeneği, yeni Granit Gri ve Neptün Mavi renk alternatifleri ile kabinde yer alan yeni koltuk tasarımı da, Yaris Cross’un yenilikleri arasında.