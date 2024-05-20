İzmir'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlayda Alkan'ı (20) öldüren annesi Oya Taran'ı (45) yaralayan sanık Yunus Yılmaz (32) için ‘Kasten öldürme’ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

DHA'nın haberine göre olay, 8 Mart'ta saat 23.30 sıralarında Konak ilçesinde, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken dinlenmek için banka oturdu. Anne-kız, bu sırada, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

REKLAM ANNE VE KIZINI BIÇAKLADI Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şüpheli Yunus Yılmaz ise olay günü mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında, olay yerinde kanlı bir bıçak daha bulundu ve incelenmek üzere el koyuldu. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, İzmir 4 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede tutuklu sanık Yılmaz için ‘Kasten öldürme’ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 'kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.