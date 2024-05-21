Rusya taktik nükleer silahlarla tatbikat başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin "Güney Askeri Bölgesi"nde nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat başlattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı'nın talimatıyla Genelkurmay Başkanlığının önderliğinde Güney Askeri Bölgede stratejik olmayan nükleer silahın hazırlığı ve kullanımına dair tatbikatın ilk aşaması başladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında söz konusu bölgeye bağlı askeri birliklerin, "İskender" taktik füze sistemi için gerekli mühimmatları belirlenen noktaya ulaştırdığı ve kullanım için hazırlık yapacağı aktarıldı.