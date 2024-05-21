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        Haberler Gündem 3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Elif, 3 gün sonra öldü - Güncel haberler

        3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Elif, 3 gün sonra öldü

        Nevşehir'de, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Elif Gümüş, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Elif Gümüş'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde'ye gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 19:47 Güncelleme: 21.05.2024 - 19:47
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        2 yaşındaki Elif'ten acı haber!
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        Olay, 19 Mayıs'ta öğle saatlerinde 2000 Evler Mahallesi 61'inci sokaktaki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi.

        İddiaya göre Elif Gümüş, balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gümüş, sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne, ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Yoğun bakıma alınan talihsiz çocuk, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Elif Gümüş'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde'ye gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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