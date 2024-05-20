Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kendisini uyaran trafik polisinin üzerine otomobilini sürdü

        AKSARAY'da hatalı park yapan sürücü Ardahan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:38 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendisini uyaran trafik polisinin üzerine otomobilini sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da hatalı park yapan sürücü Ardahan A., kendisini uyaran trafik polisinin üzerine otomobilini sürdü. Polisin destek çağırmasıyla Ardahan A. ile yanındaki Mustafa A., gözaltına alındı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Otomobilini hatalı şekilde park eden sürücü Ardahan A.’yı caddede görevli trafik polisi uyardı. Ardahan A., trafik polisi ile tartışmaya başladı. Sürücü, otomobilini bir akrabasının alacağını belirterek hatalı park konumunda bıraktı. Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine gelen sürücünün akrabası Mustafa A. geldi. Bu kez de Mustafa A. ile trafik polisi arasında tartışma devam etti. Trafik polisinin takviye ekip istemesi üzerine tartışma büyüdü. Sürücü Ardahan A., otomobilini trafik polisinin üzerine sürdü. Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sürücü Ardahan A. ile yanındaki Mustafa A., gözaltına alındı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik polisinin kendisine hakaret eden 2 kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Kabine toplandı
        Kabine toplandı
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Selin'den 41 gündür haber yok
        Selin'den 41 gündür haber yok
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Motosikleti üzerine yatarak sürdü
        Motosikleti üzerine yatarak sürdü
        Kaldırımda yürürken darbedildi, yoğun bakıma alındı
        Kaldırımda yürürken darbedildi, yoğun bakıma alındı
        Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar
        Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar
        Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş düz...
        Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş düz...
        Üniversiteyi birincilikle bitiren yüzde 80 engelli Osman, ilk girdiği sınav...
        Üniversiteyi birincilikle bitiren yüzde 80 engelli Osman, ilk girdiği sınav...
        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı