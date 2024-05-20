AKSARAY’da hatalı park yapan sürücü Ardahan A., kendisini uyaran trafik polisinin üzerine otomobilini sürdü. Polisin destek çağırmasıyla Ardahan A. ile yanındaki Mustafa A., gözaltına alındı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Otomobilini hatalı şekilde park eden sürücü Ardahan A.’yı caddede görevli trafik polisi uyardı. Ardahan A., trafik polisi ile tartışmaya başladı. Sürücü, otomobilini bir akrabasının alacağını belirterek hatalı park konumunda bıraktı. Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine gelen sürücünün akrabası Mustafa A. geldi. Bu kez de Mustafa A. ile trafik polisi arasında tartışma devam etti. Trafik polisinin takviye ekip istemesi üzerine tartışma büyüdü. Sürücü Ardahan A., otomobilini trafik polisinin üzerine sürdü. Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sürücü Ardahan A. ile yanındaki Mustafa A., gözaltına alındı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik polisinin kendisine hakaret eden 2 kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.