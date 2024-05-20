"Babama gidiyorum" diyerek evden çıkan Selin'den 41 gündür haber yok

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın (46) evinde kalan Selin Öztürk, 10 Nisan'da 'Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim' diyerek evden çıktı.

Eve dönmeyen kızına ulaşamayan anne Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu.

"DAMADIM CEZAEVİNDE" Karalar, 41 gündür haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. Damadı cezaevinde olduğu için evli olan kızının bazen kendisinde bazen de eski eşinde kaldığını belirten Karalar, "Babasına duş almaya gideceğini ve geri döneceğini söyledi. Evden ayrılıp, geri dönmeyince merak ettim, ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. O günden beri telefonu kapalı" ifadelerini kullandı. REKLAM

BABA VE AĞABEYİNDEN ŞÜPHELENİYOR Kaybolan kızıyla ilgili babası ve ağabeyinden şüphelendiğini söyleyen Karalar, "Babası da ağabeyi de kızımı arayıp, sormazlar ama kaybolduğu günün ertesi günü mesaj atarak Selin'in bende olup olmadığını sordular. Bu durumdan şüphelendim ve 3 gün sonra kayıp başvurusu yaptım" dedi.