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        Haberler Gündem Güncel "Babama gidiyorum" diyerek evden çıkan Selin'den 41 gündür haber yok

        "Babama gidiyorum" diyerek evden çıkan Selin'den 41 gündür haber yok

        Manisa'da annesinin evinden "Babama gidiyorum" diyerek çıkan 22 yaşındaki Selin Öztürk'ten 41 gündür haber alınamıyor. Polise kayıp başvurusunda bulunan Yeliz Karalar, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, "Babası da ağabeyi de kızımı arayıp, sormazlar ama kaybolduğu günün ertesi günü mesaj atarak Selin'in bende olup olmadığını sordular. Bu durumdan şüphelendim ve 3 gün sonra kayıp başvurusu yaptım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:44
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        Selin'den 41 gündür haber yok
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın (46) evinde kalan Selin Öztürk, 10 Nisan'da 'Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim' diyerek evden çıktı.

        Eve dönmeyen kızına ulaşamayan anne Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu.

        "DAMADIM CEZAEVİNDE"

        Karalar, 41 gündür haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. Damadı cezaevinde olduğu için evli olan kızının bazen kendisinde bazen de eski eşinde kaldığını belirten Karalar, "Babasına duş almaya gideceğini ve geri döneceğini söyledi. Evden ayrılıp, geri dönmeyince merak ettim, ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. O günden beri telefonu kapalı" ifadelerini kullandı.

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        BABA VE AĞABEYİNDEN ŞÜPHELENİYOR

        Kaybolan kızıyla ilgili babası ve ağabeyinden şüphelendiğini söyleyen Karalar, "Babası da ağabeyi de kızımı arayıp, sormazlar ama kaybolduğu günün ertesi günü mesaj atarak Selin'in bende olup olmadığını sordular. Bu durumdan şüphelendim ve 3 gün sonra kayıp başvurusu yaptım" dedi.

        "NE YEMEK YİYEBİLİYORUM NE DE UYKU UYUYABİLİYORUM"

        Kızının hayatından endişe ettiğini dile getiren Karalar, "Kızıma dönmesi için çağrıda bulunmak isterdim ama yaşadığından emin olamıyorum. Telefonunu kapatacak bir çocuk değil. O yüzden ne kadar çağrı yapsam da boş. Kızımdan umudumu kestim. Zorla bir yerde tutuluyor olabilir, öldürülmüş olabilir. Çocuğumun ölüsünü bile bulsam en azından bir mezarını yapayım. Günlerdir ne yemek yiyebiliyorum ne de uyku uyuyabiliyorum. Gözüm hep kapıda" dedi.

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        #Manisa
        #kayıp
        #Selin Öztürk
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