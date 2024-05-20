Sakarya'da inşaat kazısında ceset bulundu Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir inşaat kazısı sırasında ceset bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinde bir kadına ait olduğu tahmin edilen cesedin, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 20.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:21 facebook

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