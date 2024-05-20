Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Gündemde ekonomideki gelişmeler, tasarruf tedbirleri ve tatile girmeden Meclis'teki yasal düzenlemeler görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine, önemli gündem başlıklarını görüşmek üzere toplanacak. Toplantının ana gündemi ise ekonomi olacak.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE ELE ALINACAK 3 Haziran’da açıklanacak yıllık enflasyonun yüzde 75-76 civarında gerçekleşerek, zirveyi görmesi, yılın ikinci yarısında da düşüşe geçerek, yüzde 38'e gerilemesi bekleniyor. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

KAMUDA TASARRUF GENELGESİ SONRASI KANUN TEKLİFİ HAZIRLANACAK Kamuda tasarruf genelgesinin ardından, kanun düzenlemesi için de harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak. REKLAM

BÜROKRATİK VESAYET İDDİALARININ GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla takip ettiklerini belirterek "Bürokratik vesayetin tekrar nüks etmesine fırsat vermeyeceğiz" demişti. Bürokraside vesayet iddialarının değerlendirileceği toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devam eden soruşturmalar hakkında kabineye bilgi verecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU VE 9. YARGI PAKETİ Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor. Öğretmene şiddet fiiline cezayı artıracak düzenlemenin pakete dahil edileceği öğrenilirken; kabinede, hem yargı paketinin hem de Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hazırlıklarına yönelik sunum yapılacak. REKLAM