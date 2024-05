YÖK Başkanı Özvar: Her ilde üniversitelerimizin açılmasını kıymetli buluyorum

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türkiye’de bazı tartışmalar yaşanıyor. Her kente üniversite kurulması doğru mu diye? Her ilde üniversite olmalı mı? diye. Ben bu tartışmalarda bardağın dolu tarafını görenlerden biriyim. Türkiye’de üniversitelerimizin sayılarının 200’e ulaşmasını ve her ilde üniversitelerimizin açılmasını kıymetli bulan, önemseyen ve yerinde bir yatırım olduğu düşünen hocalardan birisiyim. Bunu 30 yıllık bir hoca olarak söylüyorum" dedi.

Aksaray Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Öğrenci Buluşması’ programı için kente gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitenin yeni rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ı ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. Burada konuşan Özvar, "Türkiye yüksek öğretime ulaşma talebiyle bu talebe karşılık veren üniversitelerin vaktinde kurulmuş olması Türkiye’de yüksek öğretime dayalı en önemli işlerden birisidir. Türkiye’de bazı tartışmalar da yaşanıyor. Her kente üniversite kurulmasa doğru mu diye? Her ilde üniversite olmalı mı? diye. Ben bu tartışmalarda bardağın dolu tarafını görenlerden biriyim. Türkiye’de üniversitelerimizin sayılarının 200’e ulaşmasını ve her ilde üniversitelerimizin açılmasını kıymetli bulan, önemseyen ve yerinde bir yatırım olduğu düşünen hocalardan birisiyim. Bunu 30 yıllık bir hoca olarak söylüyorum" dedi.