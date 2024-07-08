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        "Paris Paralimpik Oyunları"na Tuz Gölü'n'de hazırlanıyor

        Dünya'da engelli sporcuların olimpiyatları olarak nitelenen bu sene Paris'te düzenlenecek olan paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek milli sporculardan Halime Yıldız çalışmalarını Tuz Gölü'nde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:31 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:31
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        "Paris Paralimpik Oyunları"na Tuz Gölü'n'de hazırlanıyor
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        Dünya'da engelli sporcuların olimpiyatları olarak nitelenen bu sene Paris'te düzenlenecek olan paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek milli sporculardan Halime Yıldız çalışmalarını Tuz Gölü'nde sürdürüyor.

        Paris'te 28 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda, Badminton branşında kota alarak ülkemizi temsil etmeye hazırlanan milli sporcu Halime Yıldız, SL3 kategorisinde bedensel engelli Para Badminton Milli Sporcusu olduğunu ifade ederek, Tuz Gölü'ne ve badminton sporuna dikkat çekmek için antrenörleriyle göle kurdukları sahada hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

        Tuz Gölü'nün Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden biri olduğunu ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Yıldız, "Tuz gölünün yaşaması için bir farkındalık oluşturmak istiyordum. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Tuz gölünde badminton oynamak gerçekten çok zor bir şeymiş ama muhteşem bir güzelliğe sahip gölde yapmalıyım dediğimiz bir etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

        Daha önce Dünya ikinciliği, Avrupa Oyunları'nda çeşitli birincilikleri ve birçok uluslararası turnuvada dereceleri de bulunan milli sporcu, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bunun için çok emek veriyoruz." diye konuştu.

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