Aksaray'daki baraj gölünde doluluk yüzde 26'ya ulaştı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Maması Barajı'ndaki doluluğun yüzde 26'ya ulaştığını söyledi.



Dinçer, gazetecilere, kentin önemli su kaynaklarından biri olan baraj gölünde güncel verilere göre 42,6 milyon metreküp suyun bulunduğunu belirtti.



Bu miktarın, barajın toplam kapasitesinin yüzde 26'sına karşılık geldiğini aktaran Dinçer, şöyle konuştu:



"Son dönemde yağışların iyi gitmesi barajdaki su miktarını artırdı. Ancak doluluk oranının yüzde 26 seviyesinde olması, suyun yine de dikkatli ve planlı kullanılmasını gerekli kılıyor. Uzman değerlendirmelerine göre yüzde 26'lık doluluk seviyesi kısa vadede alarm niteliği taşımamakla birlikte, yaz aylarında artan tüketim ve buharlaşma oranları dikkate alındığında temkinli bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Özellikle içme suyu ihtiyacı ile tarımsal sulama talebinin aynı dönemde yükselmesi, rezervlerin daha hızlı azalmasına neden olabiliyor. Suyun her damlası kıymetlidir. Bugünü rahat geçirmek kadar yarını güvence altına almak da sorumluluğumuzdur. Hemşerilerimizin günlük yaşamda basit tasarruf önlemlerini alışkanlık haline getirmesi büyük önem taşıyor."

