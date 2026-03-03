Canlı
        Aksaray Haberleri

        Aksaray'da hafif ticari araç yaya çarptı, 2 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 10:21 Güncelleme:
        

        

        İsmet İ. (47) idaresindeki 07 HRR 52 plakalı hafif ticari araç, TOKİ mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Caner Tetik'e (37) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, Tetik ile araçtaki Kemal Oral yaralandı.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tetik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

