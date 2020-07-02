Başkan Altınsoy: “İşçi ve işverenlerimizin yanındayız”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğindeki bir aylık süre uzatımı yürürlüğe girdi” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yürürlüğe giren kısa çalışma ödeneğiyle ilgili detayları paylaşan Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Haziran ayı sonuna kadar başvuruda bulunmuş olan işyerlerimiz için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuruya gerek bulunmaksızın uzatılacak. Kısa çalışma ödeneğinden aynı işçilerimiz yararlanmaya devam edecekler. İşletmenin 3 aylık kısa çalışma süresi dolduysa, bir aylık süre eklenecek. Süresi dolmayan işletmelerimiz için ise süre bitiminden sonra bir aylık süre eklenecek. Korona virüs nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemeleri, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden de düşülmeyecek. İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması da bir ay süreyle uzatıldı. Buna göre, işletmelerde bir ay süreyle daha ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işten çıkarma söz konusu olmayacak. Bu süreçte işverenlerimizin çalışanını ücretsiz izne çıkarma hakkı da olacak. Ücretsiz izin desteği de bir ay daha geçerli olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada milletimize ve özellikle reel sektöre verdiğimiz destekleri önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

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