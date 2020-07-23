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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çadırlarda yaşayan Suriyelilere korona hijyen paketi

İHA

Çadırlarda yaşayan Suriyelilere korona hijyen paketi

Korona virüse (Covid19) karşı etkin bir mücadele yürütülen Aksaray’da, İl Göç İdaresi ve STK’lar tarafından çadırlarda yaşayan Suriyelilere korona hijyen paketi dağıtıldı. Dağıtım esnasında izdiham yaşanırken görevliler güçlükle hijyen paketlerini çadırlara ulaştırdı.
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüse (Covid19) karşı etkin bir mücadele yürüten Aksaray Valiliği, “Devlet millet el ele etkin bir mücadele” sloganı ile virüsle mücadelesini titizlikle sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Aksaray İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği desteğiyle, kentte belirli bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşayan ve mevsimlik tarım işçiliği yapan Suriyelilere korona hijyen paketi dağıttı. Dağıtım esnasında izdiham oluşurken, görevliler hijyen paketlerini güçlükle çadırlara ulaştırdı.

“Suriyelilerin daha hijyen yaşaması için”
Burada bir açıklama yapan İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Servet Yelken, “Bugün göçmenlerin bulunmuş olduğu, yaşamış olduğu çadırlarda Covid19 sebebiyle bir hijyen paketi, hijyen kolimiz var onları dağıtacağız. STK’larımız aracılığıyla ve başkanlarımızın desteğiyle bu kolileri yabancı uyruklu şahıslara ulaştıracağız. Covid19 sürecinde onların da daha uygun, daha güzel şartlarda, daha hijyen yaşaması için bu paketleri dağıtacağız. Paketin içinde çamaşır deterjanı, diş fırçası, diş macunu, bulaşık deterjanı, havlu, bunun gibi birçok kapsamlı bir şekilde temizlik malzemesi bulunmaktadır” dedi.
Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök de, “Aksaray Ticaret Borsası olarak Covid19 mücadelesinde devletimizin çalışmalarına aynen katılarak biz de buradaki göçmen vatandaşlarımıza hijyen paketi dağıtımında yetkililerimize yardımcı oluyoruz” diye konuştu.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise “Covid19 salgınına karşı sivil toplum örgütleri olarak Suriye’den gelen kardeşlerimize bir destek vermek amacıyla geldik” şeklinde konuştu.
Çadırlarda yaşayan Suriyeli göçmenler de yetkililere teşekkür etti.

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