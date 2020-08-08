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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aydoğdu maske takan çocuğu ve ailesini tebrik etti

İHA

Vali Aydoğdu maske takan çocuğu ve ailesini tebrik etti

Aksaray’da korona virüse (Covid19) karşı alınması gereken önlem ve tedbirlere yönelik farkındalık oluşturmak için her daim vatandaşlarla bir araya gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, önlem ve tedbir uygulamasında maske takan küçük kız çocuğunu ve ailesini tebrik etti.
Covid19 tedbir ve önlemleri kapsamında sıklıkla vatandaşları ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu hemen her gün ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlara hem maske dağıtıyor hem de maske takma alışkanlığını geliştirmeye çalışıyor. Sokaklardaki ve trafikte vatandaşları ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, trafikte seyreden bir otomobilde gördüğü maskeli kız çocuğunu ve ailesini tebrik etti. Lokanta, alışveriş merkezleri, kafeteryalar ve açık alanlarda yapılan Covid19 tedbirleri denetimi uygulamasında vatandaşlarda Vali Hamza Aydoğdu’yu güler yüzle karşılayarak maske takmayan vatandaşlar maskelerini takıyor. Aynı zamanda vatandaşlara hijyen kuralını hatırlatan Vali Aydoğdu trafik seyreden araç sürücülerini maske konusunda uyararak araçlarda maskesi bulunmayan vatandaşlara maske dağıttı.

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