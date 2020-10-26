Çocuklarının önünde karısını vuran şüpheli yakalandı

Aksaray’da çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak ağır yaralayan şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 21 Ekim 2020 tarihinde Hacı Hasanlı Mahallesi Eski Yağ Pazarı içerisinde bulunan İcra Mahkemesi sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Ramazan Aytekin (40) ve Firdevs Aytekin (30) çifti bir süredir ayrı yaşamaya başladı. Ramazan Aytekin, 3 çocuğunu da alarak eşinden ayrı yaşarken, bir süre önce çocukların velayetini alan anne Firdevs Aytekin çocuklarını kocasından almak istedi. Ramazan Aytekin’in çocukları vermemesi üzerine Aksaray Adliyesi İcra Mahkemesi tarafından çocuklar merkeze bağlı Gençosman köyünde Ramazan Aytekin’in baba evinden alınarak annesine teslim edilmek üzere İcra Müdürlüğüne getirildi. Eski Yağ Pazarı içerisinde bulunan İcra Müdürlüğüne gelen anne Firdevs Aytekin, çocuklarını alıp İcra Müdürlüğünden çıktığı sırada boşanma aşamasında olan eşi Ramazan Aytekin sokak ortasında yanında getirdiği tabancayla eşini çocuklarının önünde kurşun yağmuruna tuttu. Kafasından ve sırtından vurulan kadın sokak ortasında kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından suç aleti silahla birlikte olay yerinden kaçan Ramazan Aytekin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bugün kent merkezinde bir eve gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheli daha sonra Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hastanede yoğun bakımda tedavi süren Firdevs Aytekin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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