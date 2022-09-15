Alev topuna dönen TIR geceyi aydınlattı

Kaza, Aksaray - Adana karayolu Karasu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da fabrikadan yüklenen balata spreylerini TIR ile Şanlıurfa'ya götüren Orhan E. (31) idaresindeki TIR, Karasu Kavşağına geldiği esnada virajı alamadı.

Virajdan dönüş yaparken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yatan TIR bir anda alev aldı. TIR dorsesinin alev aldığını fark eden sürücü hızla TIR'dan ayrılırken, yanıcı madde olan balata spreyleri art arda patlamaya başladı. TIR kısa sürede alevlere teslim olurken alevler korku dolu anlar yaşattı. Yangını gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken yol trafiğe kapatıldı.