Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Diğer Al Shabab: 2 - Al Fayha: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Al Shabab: 2 - Al Fayha: 1 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al Shabab ile Al Fayha karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fatih Terim'in öğrencileri 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 19:57 Güncelleme: 06.01.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terim'den ilk galibiyet: Yarı finalde!
        ABONE OL

        Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Shabab ile Al Fayha kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadele 2-1 sonuçlandı.

        Al Shabab'ın gollerini 2. dakikada Daniel Podence ve 26'da Abderrazak Hamdallah kaydetti. Fayha'nın tek golünü ise 88. dakikada Mokher Al-Rashidi'den geldi.

        FATİH TERİM'DEN İLK GALİBİYET!

        Bu sonucun ardından Al Shabab yarı finale yükseldi. Al Fayha ise turnuvaya veda etti. Arabistan temsilcisiyle ilk resmi maçına çıkan teknik direktör Fatih Terim, sahadan galibiyetle ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kanada Başbakanı istifa etti
        Kanada Başbakanı istifa etti
        İranlı casuslar hakim karşısına çıkacak
        İranlı casuslar hakim karşısına çıkacak
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Zelenskiy: Rus halkına saygı duymuyorum
        Zelenskiy: Rus halkına saygı duymuyorum
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!