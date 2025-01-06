Al Shabab: 2 - Al Fayha: 1 | MAÇ SONUCU
Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al Shabab ile Al Fayha karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fatih Terim'in öğrencileri 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Shabab ile Al Fayha kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadele 2-1 sonuçlandı.
Al Shabab'ın gollerini 2. dakikada Daniel Podence ve 26'da Abderrazak Hamdallah kaydetti. Fayha'nın tek golünü ise 88. dakikada Mokher Al-Rashidi'den geldi.
FATİH TERİM'DEN İLK GALİBİYET!
Bu sonucun ardından Al Shabab yarı finale yükseldi. Al Fayha ise turnuvaya veda etti. Arabistan temsilcisiyle ilk resmi maçına çıkan teknik direktör Fatih Terim, sahadan galibiyetle ayrıldı.