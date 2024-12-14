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        Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 20:59 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:59
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        Alanyaspor ikinci yarı açıldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Fidan Aliti, 88 ve 90+1'de ise Ui-Jo Hwang kaydetti.

        Bu sonucun ardından Alanyaspor 17 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 18 puanda kaldı.

        Ligin 17. haftasında Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

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