Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Fidan Aliti, 88 ve 90+1'de ise Ui-Jo Hwang kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 17 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 18 puanda kaldı.
Ligin 17. haftasında Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.