Aytemiz Alanyaspor, kamp hazırlıklarının son gününde TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Alanya’daki bir otelin futbol sahasında oynanan karşılaşmaya Aytemiz Alanyaspor, Haydar Yılmaz, Steven Caulker, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Wanderson, Cisse, Villafanez, Nsakala, Tzavellas Junior Fernandes ve Taha Yalçıner, 11’i ile sahaya çıkarken, Sakaryaspor ise Oğuz Çalışkan, Ferit Erişçi, Canberk Ömer Özdemir, Ümit yasin Arslan, Berkay Can Demircioğlu, Oğuz Kocabal, Ferhat yazgan, Serkan Odabaşoğlu, Berk İsmail Ünsal, Dilaver Güçlü ve Zahit Fındık 11’i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Efecan orta sahada kaptığı topu Cisse’ye aktardı. Topu tekrar Cisse’den alan Efecan sağ çaprazdan ceza sahasına girerek dar açıya rağmen kalecinin üzerinden topu plaseyle filelere gönderdi: 1-0. Maçın 27’nci dakikasında Efecan sağ çaprazdan ceza alanına girerek yerden sert vurdu. Kaleciden dönen topu Cisse tamamladı: 2-0.

Karşılaşmanın 45’inci dakikasında Sakaryaspor’un kazandığı korner atışında Berkay Can’ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Turuncu-yeşilli takımda ikinci yarıda Haydar, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Tzavellas ve Taha yerini İsmail, Barış, Hasan, Welinton, Ozan ve Campos’a bıraktı. Mücadelenin 47’nci dakikasında kazanılan penaltı atışını Campos gole çevirdi: 3-1. Mücadele bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanyaspor 9 günlük devre arası kampını tamamladı. Alanyaspor bir günlük iznin ardından Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa ile oynanacak ilk maçın hazırlıklarına cumartesi günü başlayacak.

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