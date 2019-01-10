Aytemiz Alanyaspor, kamp hazırlıklarının son gününde TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Alanya’daki bir otelin futbol sahasında oynanan karşılaşmaya Aytemiz Alanyaspor, Haydar Yılmaz, Steven Caulker, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Wanderson, Cisse, Villafanez, Nsakala, Tzavellas Junior Fernandes ve Taha Yalçıner, 11’i ile sahaya çıkarken, Sakaryaspor ise Oğuz Çalışkan, Ferit Erişçi, Canberk Ömer Özdemir, Ümit yasin Arslan, Berkay Can Demircioğlu, Oğuz Kocabal, Ferhat yazgan, Serkan Odabaşoğlu, Berk İsmail Ünsal, Dilaver Güçlü ve Zahit Fındık 11’i ile sahada yer aldı.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Efecan orta sahada kaptığı topu Cisse’ye aktardı. Topu tekrar Cisse’den alan Efecan sağ çaprazdan ceza sahasına girerek dar açıya rağmen kalecinin üzerinden topu plaseyle filelere gönderdi: 1-0. Maçın 27’nci dakikasında Efecan sağ çaprazdan ceza alanına girerek yerden sert vurdu. Kaleciden dönen topu Cisse tamamladı: 2-0.
Karşılaşmanın 45’inci dakikasında Sakaryaspor’un kazandığı korner atışında Berkay Can’ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Turuncu-yeşilli takımda ikinci yarıda Haydar, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Tzavellas ve Taha yerini İsmail, Barış, Hasan, Welinton, Ozan ve Campos’a bıraktı. Mücadelenin 47’nci dakikasında kazanılan penaltı atışını Campos gole çevirdi: 3-1. Mücadele bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanyaspor 9 günlük devre arası kampını tamamladı. Alanyaspor bir günlük iznin ardından Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa ile oynanacak ilk maçın hazırlıklarına cumartesi günü başlayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.