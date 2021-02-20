ALANYASPOR - GALATASARAY

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 24 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenildi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir sezon geçiren turuncu-yeşilli takım ise 24 müsabakada 12 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 42 puan topladı. Alanya temsilcisi, 26. hafta öncesinde 5. sırada yer buldu.

BU SEZONKI 3. MAÇ

İki takım, bu sezon 3. kez karşı karşıya geliyor... Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez karşılaşan iki ekipten gülen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Akdeniz temsilcisi, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ligin 5. hafta karşılaşmasını 2-1 kazandı. Turuncu-yeşilli ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasını ise 3-2 alarak rakibini kupa dışına itti.

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon resmi maçlarda Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek takım oldu.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

LİGDE SON 6 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Geride kalan bölümünde oynadığı 24 maçta 49 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, 53 gollü Beşiktaş'ın ardından ligin en çok gol atan 2. takımı oldu. Kalesinde ise sadece 19 gol gören Fatih Terim'in öğrencileri, bu alanda da ligin en iyisi olarak dikkati çekti.

MUSTAFA MUHAMMED'İN BOŞU YOK

Ara transfer döneminde kadroya katılan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Aytemiz Alanyaspor maçında Galatasaray'ın en önemli gol silahı olacak. Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra 3 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında forma giyen 23 yaşındaki santrfor, bu müsabakaların tamamında gol attı.

Ligde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Muhammed, kupada da Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırdı. Genç golcü, Alanyaspor ile oynanacak lig maçında da gol atarak serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

MUSLERA DÖNDÜ LİGDE PUAN KAYBI UNUTULDU

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahadaki yerini alamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın dönüşü sonrasında Süper Lig'de puan kaybetmedi. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Muslera, bu sezon 20 Ocak'taki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Sakatlıktan kurtulduktan sonra 6 Süper Lig maçında forma giyen Muslera, performansıyla Galatasaray'ın yakaladığı seriye önemli katkıda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, çıktığı bu lig müsabakaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 3 müsabakada ise sadece birer gol yedi.

10. RANDEVU

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 6, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Galatasaray, Alanya temsilcisiyle yaptığı ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Ligdeki son 2 randevuda ise gülen taraf Alanyaspor oldu.

Geride kalan 9 maçta sarı-kırmızılı takımın 23 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor ile deplasmanda çıktığı 4 maçın 2'sini kazandı. Bir maçı ev sahibi ekip üstün bitirirken 1 mücadele de berabere sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor 9 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı. Alanyaspor, sahasındaki son 2 maçta rakibine yenilmezken birer galibiyet ve beraberlik aldı. Bu müsabakalarda turuncu-yeşilli takımın 5 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verebildi.