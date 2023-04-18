17' Efecan Karaca pen. | 14' Abdülkerim Bardakcı
STAT: Kırbıyık Holding Stadyumu
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Rassoul, Fatih, Yusuf, Fer, Doumbia, Lusamba, Efecan, Cavaleiro, Hassan
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, 30. hafta sınavında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.
Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puanı bulunan Alanya temsilcisi, averajla 11. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
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