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Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 24 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenildi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi. Peki Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 6, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Peki Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

SARI KIRMIZILI EKİPTE EKSİKLER VAR

Galatasaray'da Emre Taşdemir, Marcelo Saracchi, Halil Dervişoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Sofiane Feghouli yarınki müsabakada forma giyemeyecek

ARDA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da takım kaptanı Arda Turan, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra soyunma odasındaki küfürlü tezahüratı nedeniyle 2 maç ceza verilen Arda, Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor ve Süper Lig'deki Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyerek cezasını doldurdu.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

SON 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Geride kalan bölümünde oynadığı 24 maçta 49 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, 53 gollü Beşiktaş'ın ardından ligin en çok gol atan 2. takımı oldu.

Kalesinde ise sadece 19 gol gören Fatih Terim'in öğrencileri, bu alanda da ligin en iyisi olarak dikkati çekti.

MUHAMMED MUSTAFA BOŞ GEÇMİYOR

Ara transfer döneminde kadroya katılan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Aytemiz Alanyaspor maçında Galatasaray'ın en önemli gol silahı olacak.

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra 3 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında forma giyen 23 yaşındaki santrfor, bu müsabakaların tamamında gol attı.

Ligde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Muhammed, kupada da Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırdı. Genç golcü, Alanyaspor ile oynanacak lig maçında da gol atarak serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

MUSLERA'NIN DÖNÜŞÜNÜN ETKİSİ

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahadaki yerini alamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın dönüşü sonrasında Süper Lig'de puan kaybetmedi.

Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Muslera, bu sezon 20 Ocak'taki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Sakatlıktan kurtulduktan sonra 6 Süper Lig maçında forma giyen Muslera, performansıyla Galatasaray'ın yakaladığı seriye önemli katkıda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, çıktığı bu lig müsabakaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 3 müsabakada ise sadece birer gol yedi.

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