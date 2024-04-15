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        Haberler Spor Futbol Alanyaspor- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu! Galatasaray Haberleri - Futbol Haberleri

        Alanyaspor- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

        Zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 12 karşılaşmayı kazanan sarı- kırmızılılar, zorlu Alanya deplasmanında galip gelerek liderliği rakibi Fenerbahçe'den almayı hedefliyor. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu merak ediliyor. Peki, Alanyaspor- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:01
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        Trendyol Süper Lig'in 32. hafta kapanış maçında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı- kırmızılı ekibin, Alanyaspor ile oynadığı son 4 maçında 8 gol katkısı veren Belçika'lı yıldız Dries Mertens dikkat çekiyor. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde maç ile ilgili detayları merak ediyor. İşte, Alanyaspor- Galatasaray maçına dair detaylar...

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        ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Alanyaspor- Galatasaray maçı 15 Nisan Pazartesi (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

        Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        ALANYASPOR- GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Hassan

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K. Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

        4

        GALATASARAY SON DURUM

        Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ligde oynadığı 31 maçta 27 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 84 puanla ikinci sırada bulunan sarı- kırmızılılar, bu sezon 69 kez fileleri sarsarken kalesinde ise 20 gol gördü. Galatasaray'ın en golcü ismi 18 gol ile Arjantin'li yıldız Mauro Icardi. Cimbom, Alanyaspor'u yenmesi durumunda rakibi Fenerbahçe'den liderlik koltuğunu devir alacak.

        5

        ALANYASPOR SON DURUM

        Alanyaspor ligdeki maçları 10 galibiyet 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle tamamladı. Topladığı 42 puanla ligde onuncu sırada yer alan Fatih Tekke'nin öğrencileri ligde oynadığı son 4 maçı da kazandı.

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        YABANCI VAR HAKEMİ KARARI

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) uygulamasının başlayacağını duyurdu.

        TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA ve Avrupa’nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

        Bu karara göre Alanyaspor- Galatasaray maçında yabancı VAR hakemi olacak.

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