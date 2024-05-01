Alec Baldwin: 39 yıldır ayığım
Alec Baldwin, ayık olduğunu söyledi. Baldwin; "39 yıldır ayığım. 23 Şubat 1985'te ayıldım" açıkmasında bulundu
Geçtiğimiz günlerde New York'ta kendini "Özgür Filistin" sloganını söylemesi için taciz eden bir kadının telefonuna vuran ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin, hayatı ve kariyeri hakkında konuştu.
Alec Baldwin, kendisine, "İçki içip içmediği" sorulduğunda; "Bunu pek tartışmıyorum. Mantıklı olduğu zamanlarda bunu tartışıyorum. 39 yıldır ayığım. 23 Şubat 1985'te ayıldım" açıkmasında bulundu.
66 yaşındaki oyuncu, 1983'de memleketi New York City'den Los Angeles'a taşındığını süreçten bahsedip şöyle devam etti: İki yıl boyunca her gün alkol problemi yaşadım.