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        Haberler Magazin Alec Baldwin: 39 yıldır ayığım - Magazin haberleri

        Alec Baldwin: 39 yıldır ayığım

        Alec Baldwin, ayık olduğunu söyledi. Baldwin; "39 yıldır ayığım. 23 Şubat 1985'te ayıldım" açıkmasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:35 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:40
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        Geçtiğimiz günlerde New York'ta kendini "Özgür Filistin" sloganını söylemesi için taciz eden bir kadının telefonuna vuran ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin, hayatı ve kariyeri hakkında konuştu.

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        Alec Baldwin, kendisine, "İçki içip içmediği" sorulduğunda; "Bunu pek tartışmıyorum. Mantıklı olduğu zamanlarda bunu tartışıyorum. 39 yıldır ayığım. 23 Şubat 1985'te ayıldım" açıkmasında bulundu.

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        66 yaşındaki oyuncu, 1983'de memleketi New York City'den Los Angeles'a taşındığını süreçten bahsedip şöyle devam etti: İki yıl boyunca her gün alkol problemi yaşadım.

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        Evli ve iki çocuk babası olan Alec Baldwin, 'Rust' filminin setinde kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmakla suçlanmıştı. Baldwin, temmuz ayında mahkemeye çıkacak.

        Fotoğraflar: Avalon, Sutterstock

        #Alec Baldwin
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