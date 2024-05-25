Alec Baldwin'in talebi reddedildi
'Rust' filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmenini kazara öldüren ünlü oyuncu Alec Baldwin, ikinci kez 'kasıtsız insan öldürme' ile suçlanıyor. Devam eden davanın son duruşmasında mahkeme, Baldwin'in eylemiyle ilgili iddianamenin düşürülmesi talebini reddetti
'Rust' filminin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.
2023 yılının ocak ayında 'kasıtsız insan öldürme' ile suçlanan oyuncunun hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü. Ortaya çıkan yeni kanıtların ardından 65 yaşındaki oyuncuya yeniden 'kasıtsız insan öldürme' suçlaması yöneltildi.
Alec Baldwin'in avukatları iddianamenin düşürülmesini talep ettikten sonra 17 Mayıs'ta yapılan duruşmada, New Mexico eyalet savcısının jüri üyelerine savunma tanıklarını sorgulayabileceklerini söylememesi ve oyuncunun davasına yardımcı olacak kanıtları dinlemelerini engellemesi nedeniyle büyük jürinin oyuncuya yönelik iddianamesinin sahtekarlık olduğunu savundu.
Devam eden davada yargıç ise Alec Baldwin'in 2021'de yaşanan ölümcül bir film seti çekimiyle ilgili 'kasıtsız insan öldürme' suçlamasının reddedilmesi yönündeki talebini reddetti.
Alec Baldwin'in 9 Temmuz'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Oyuncu eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.