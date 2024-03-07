2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri: ALES/1 başvuruları başladı mı?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşmaktadır. ÖSYM sınav takviminin yayımlamasının ardından, ALES başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. İşte 2024 ALES/1 başvuru tarihleri...
Akademik kariyer yapmayı planlayanlar, ALES/1 başvuru tarihlerini gündemine aldı. ALES, sayısal ve sözel olmak üzere, toplamda 100 sorudan oluşmaktadır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurularının tamamlanmasının ardından, geç başvuru süreci başlayacak. Peki, "ALES/1 başvuruları başladı mı, ALES ne zaman?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
ALES/1 BAŞVURULARI BAŞLADI!
Sınava başvurular, 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 1 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır.
ALES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM ALES KILAVUZUNU YAYINLADI!
ÖSYM 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı
ALES NE ZAMAN?
2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1), 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 1 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ales sınav başvuru ücreti: 490 TL
Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)