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        ALES sonuçları açıklandı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçlarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:13
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        ALES sonuçları açıklandı
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        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Nisan'da uygulanan 2025-ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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