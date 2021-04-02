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Alev Alev 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 21. son bölüm tek parça izle:

SHOW TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev 21. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Perşembe akşamları ekranlara gelen dizinin son bölümüne; Ömer'in ani evlilik teklifine Rüya'nın verdiği sürpriz karşılık damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Alev Alev 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alev Alev 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 21. son bölüm tek parça izle:

Alev Alev dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 21. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 22. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALEV ALEV 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ALEV ALEV 21. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar. Ömer'in ani evlilik teklifine Rüya'nın verdiği sürpriz karşılık, ilişkilerini beklenmedik bir yere getirecektir.

Atlas neden konuşmadığını Çiçek'e anlatırken, İskender ve Çiçek kendilerini, Bülent'in karşısında, şok edici bir durumun içinde bulur.

Tomris için tünelin ucundaki ışık belirirken, sürpriz bir isim serbest kalmasına yardımcı olur. Cemre, Çelebi'ye karşı olan mücadelesinde çok tehlikeli bir risk alarak, kocasının açığını bulmaya çok yaklaşır.

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