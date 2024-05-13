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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alevler sıçradı! Peş peşe yandılar

        Bursa'da otomobil alev topuna döndü, alevler servis aracına sıçradı!

        Bursa'da park halindeki araç alev aldı. Yangın otomobilin yanındaki servis aracına da sıçradı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:42 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:42
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        Alevler sıçradı! Peş peşe yandılar
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        Bursa'da park halinde otomobil alev topuna döndü. Büyüyen alevler park halindeki başka bir servis aracına sıçrarken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        İHA'nın haberine göre olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı.

        SERVİS ARACINA DA SIÇRADI

        Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyüyen alevler otomobilin hemen yanında bulunan servis aracına da sıçradı.

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        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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