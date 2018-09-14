Aleyna Tilki önceki gece unutulmaz bir konsere imza attı. İzfaş tarafından 87'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahneye çıkan Aleyna Tilki 100 bin kişiyle fuar alanında bir araya geldi. Başarılı sanatçı, kendisini dinlemek için saatler öncesinde konser alanına gelen binlerce kişiye bitmeyen enerjisi ve rekorlar kıran şarkılarıyla muhteşem bir gece yaşattı.

Türkülerden yabancı pop şarkılara, rock şarkılardan Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine kadar farklı tarzlardan oluşan repertuvarıyla sahne alan genç sanatçıya, fuar alanını dolduran 100 bin kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin en coşkulu anları ‘Dipsiz Kuyum’ ve ‘Yalnız Çiçek’ şarkılarının söylendiği anlardı.

Aleyna Tilki ‘Dipsiz Kuyum’ şarkısını söylemeden önce “Dipsiz Kuyum Almanya’dan Belçika’ya, Avusturya’dan Bulgaristan’a kadar birçok Avrupa ülkesinin Youtube listelerine girdi. Bu gurur hepimizin” dedi. İki saate yakın sahnede kalan Aleyna Tilki konserini, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür ederek sonlandırdı.

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