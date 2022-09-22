Babacan: Önce mutabakat sonra aday

HABERTURK.COM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’daki bir otelde gazete, televizyon ve dijital yayın organlarının genel yayın yönetmenleri ile bir sohbet toplantısı düzenledi.

Babacan, en büyük sorunun ekonomi olduğunun vatandaşlar tarafından dile getirildiğini belirterek herkesin durumdan şikayetçi olduğunu söyledi. “Merkez Bankası’nın rezervlerinin tüketilmiş olması, Hazine’nin borç sorununun çok hızlı bir şekilde artıyor olması sadece günlüğü değil gelecek nesillere de çok büyük yükler bırakacak bir tablo” ifadesini kullanan DEVA Partisi lideri, ekonomideki sorunların temelinin hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi, insan hakları olduğunu belirerek, bu konularda iyileşme olmadan ekonominin de düzelmeyeceğini söyledi.

“12 AYRI EYLEM PLANI HAZIR”

İktidarı devraldıktan sonra yapılması gerekenlere ilişkin 12 ayrı eylem planı hazırladıklarını anlatan Babacan, 10 ayrı planın daha yolda olduğunu, tamamlandığı zaman bu planların bir anayasa değişikliği çalışmasına dönüşebileceğinin sinyalini verdi. Babacan, “Seçimlerden sonra anayasa değişiklik metninin hemen Meclis’e sunacak bir paketi elimizin altında olacak” diye konuştu.

“AÇIK ARA KAZANMAK İÇİN”

Altılı masanın ikinci tur görüşmelerinin 2 Ekim’de başlayacağını hatırlatan Babacan, cumhurbaşkanlığı için ortak aday hedeflerinin olduğunun altını çizdi. Babacan, “Seçimleri birinci turda ve açık ara kazanmak istiyorsak, herhangi bir siyasi partinin kendi adayıyla bunu yapması mümkün değil. Şu andaki iktidar tarafındaki partilere bakın onlar da yapamaz. İlk turda yüzde 50’nin azcık değil, yüzde 50’nin hatırı sayılır üzerinde bir oyla ilk turda cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ancak partiler arasındaki iş birliğiyle olur” diye konuştu.

“ASGARİ MÜŞTEREK ARAYIŞI”

Ortak aday belirlenmeden önceki sürecin önemine dikkat çeken DEVA Partisi lideri, parlamenter sistem hedefine uygun bir yönetimi şekillendirecek mutabakatın sağlanması gerektiğini ifade etti. Babacan, “Temel politikalarda asgari müşterek arayışı bizim için önemli. Bu olmadan ortak aday açıklanırsa ilk günden sorular sorulacak. Ortak aday kendi dağarcığıyla bu sorulara cevap verse kendini destekleyen partilerle ilgili çelişme ihtimali var” diye konuştu.

“MUTABAKATTAN SONRA ADAY”

İsimler üzerinden tartışmanın doğru olmadığına dikkat çeken Babacan, her türlü seçeceğe açık olduklarını belirterek ortak adayın masadaki genel başkanlardan biri olabileceğini, genel başkanların dışında da bir isim olabileceğini söyledi. Babacan, “Bizim sıralamamız önce bu iş nasıl yürüyecek, sonra beraber ne yapacağız. Bunlar konusunda mutabakata varalım ondan sonra adayın ismini konuşmaya başlayalım diyoruz” dedi.

“ŞİMDİDEN AÇIKLAMAK RİSKLİ”

“Aday isminin şimdiden açıklamasının son derece riskli olacağını, ciddi karışıklık olacağını düşünüyoruz” diyen Babacan, kamuoyunda tartışılan isimlerin dönem dönem değiştiğine dikkat çekerek kendilerine ziyaretleri sırasında isim önerildiğinde de “Vakti değil” yanıtını verdiğini anlattı.

“DİYALOG VAR İŞ BİRLİĞİ YOK”

HDP’nin altılı masada gündeme gelmediğini anlatan Babacan, DEVA Partisi olarak HDP ile görüştüklerini, eş başkanlarının partilerini ziyaret ettiğini, kendi genel başkan yardımcılarının da HDP’yi ziyaret ettiklerini söyledi. Babacan, “Bizim HDP ile diyalog kanadımız sürekli açık ancak henüz bir iş birliği alanımız yok” ifadesini kullandı.

“ÜYELERİN FARKLI TERCİHLERİ”

Partiyi kurduklarında ortak sorunlara ortak çözümler üretmeyi hedeflediklerini anlatan Babacan, “Şu anda 178 bin resmi üyemiz var, gönüllerimiz ayrı. Bu üyelerin geçmiş seçim davranışları bir birinden çok farklı. Örneğin yüzde 30’u AK Parti, yüzde 20’si CHP, yüzde 10’u İyi Parti, yüzde 10’u HDP yüzde 5’i MHP oyu kullanmış ve yüzde 17’si de ilk defa oy kullanacak” diye konuştu.