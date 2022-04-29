"Kendime Küstüm" yayında 0:00 / 0:00

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Alternatif müziğin üretken isimlerinden Ali Beykant, "Kendime Küstüm" isimli yepyeni single'ı ile dinleyicisinin karşısına çıktı.

Sözü ve müziği Beykant imzalı şarkının düzenlemesi Haşim Berk Acarçelik ve mix ile mastering'i ise Kadim Tekin'e ait.

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı "Tatlı Kız" ve "Turuncu" adlı şarkılarıyla 2022 yılına hızlı bir giriş yapan Ali Beykant, yepyeni şarkısı "Kendime Küstüm" ile üretimlerine hız kesmeden devam ediyor.

"Kendime Küstüm", bugün tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.