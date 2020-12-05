Profesyonel hayatına İstanbul Devlet Tiyatroları sahne ve kostüm tasarımcısı olarak başlayan Ali Cem Köroğlu, 2003 yılında Afife Jale En Başarılı Sahne ve En Başarılı Giysi Tasarımcısı tiyatro ödüllerinin yanısıra sinema, televizyon ve opera gibi sanat dallarında birçok ödül aldı. Peki Ali Cem Köroğlu kimdir? İşte Ali Cem Köroğlu hakkında...
ALİ CEM KÖROĞLU KİMDİR?
Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yaptı. Profesyonel hayatına İstanbul Devlet Tiyatroları sahne ve kostüm tasarımcısı olarak başladı. En çok Afife ödülü alan sanatçılardan biridir.
İzmir Devlet Tiyatrosunda sahneye konan Karıncalar oyunu çalışmaları sırasında Covid 19'a yakalandı, hastaneye kaldırıldı ve 5 Aralık 2020'de öldü. Oyunun sahnelenmesinde ihmaller olduğu, salgın nedeniyle tiyatro perdelerinin kapanması gerektiğini savunan tiyatrocular Köroğlu'nun vefatı sonrası sosyal medyada bir kez daha tepki gösterdiler.
ÖDÜLLERİ
Ayaktakımı Arasında, Afife Tiyatro Ödülleri 2003 - Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı
Ayaktakımı Arasında, Afife Tiyatro Ödülleri 2003 - Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı
Çayhane, Afife Tiyatro Ödülleri 2005 - Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı
OYUNLARI
Karıncalar / Bir Savaş Vardı / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım /2020 Sahnede
Küçük Burjuva Düğünü / Dekor Tasarım / 2019 Sahnede
Mavi Kuş / Dekor Tasarım / 2018 Sahnede
Memleketimden İnsan Manzaraları / Dekor Tasarım / 2017 Sahnede
Tek Daire İki Aile / Dekor Tasarım / 2017 Sona Erdi
Ebedi Barış / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım / 2017 Sahnede
Bir insan, bir ağaç, bir köpek (Lazaritsa) / Dekor Tasarım / 2014 Sona Erdi
Kim Korkar Hain Kurttan / Dekor Tasarım / Dekor Tasarımı / 2013 Sona Erdi
Venedik Taciri / Dekor Tasarım / Kostüm Tasarım / 2012 Sona Erdi
Dolores Claiborne / Dekor Tasarım / 2012 Sona Erdi
Macbeth / Dekor Tasarım / 2012 Sona Erdi
Savaş İkinci Perdede Çıkacak / Dekor Tasarım / 2007 Sona Erdi
Godot'yu Beklerken / Kostüm Tasarım / Sahne Tasarım / 2006 Sona Erdi
Ashura / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım / 2004 Sona Erdi
Çayhane / Dekor Tasarım / 2004 Sona Erdi
Ayaktakımı Arasında / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım / 2003 Sona Erdi
Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? / Dekor Tasarım / 1999 Sona Erdi
80060 / Sahne Tasarım / 1998 Sona Erdi
Sarıpınar - 1914 / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım / 1998 Sona Erdi
Maymun Davası / Dekor Tasarım / 1995 Sona Erdi
Woyzcek / Dekor Tasarım / 1993 Sona Erdi
İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? / Dekor Tasarım / 1990 Sona Erdi
Ayaktakımı Arasında / Dekor Tasarım / 1990 Sona Erdi
Yunus Emre / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım / 1989 Sona Erdi
Neşe'Dert'Aşk / Dekor Tasarım / Sahnede
Shakespeare Zorda / Dekor Tasarım /Sona Erdi
Yanık / Dekor Tasarım / Sona Erdi
Çamaşırhane / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım / Sona Erdi
Memleketin Kısmeti / Sahne Tasarım /Sahnede
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