Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sponsorları belirledi!

Haziran 2018'de Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün futbol ve basketbol takımlarının sponsorları için düğmeye bastı! Katarlı bir firmayla anlaşmak üzere olan Koç'un b planı da hazır. Başkan Koç olası bir aksilikte aile şirketlerini devreye sokacak!