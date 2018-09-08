Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sponsorları belirledi!
08.09.2018 - 12:07 | Güncelleme:
Haziran 2018'de Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün futbol ve basketbol takımlarının sponsorları için düğmeye bastı! Katarlı bir firmayla anlaşmak üzere olan Koç'un b planı da hazır. Başkan Koç olası bir aksilikte aile şirketlerini devreye sokacak!
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Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Nesine.com ile yapılan sponsorluk töreninde, hedefi "Sponsor zengini 20 dev kulüp arasında olmak" şeklinde dile getirmiş ve "Sponsorluk imzaları devam edecek" vurgusu yapmıştı.
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Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, beklenen imzaları önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçirmeye başlayacak.
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Göreve geldiğinde 50 milyon Dolar hibe ile kulübün kasasına destek veren Ali Koç yeni sponsorluklar için görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmelerden olumsuz sonuç alınması halinde ise devreye aile şirketleri sokulacak.
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VARAN 1-FENERBAHÇE BEKO
Son dönemde başarılarıyla camianın gurur kaynağı olan basketbol takımına sponsor bulundu.
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THY EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan, geçtiğimiz sezon bu kulvarda final oynayan ve Ali Koç göreve geldiğinde lig şampiyonluğu ile ona başkan olarak ilk kupa sevincini yaşatan erkek basketbol takımına aile şirketinin önde gelen markalarından BEKO ile destek verilecek.
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Sarı-lacivertli takım yeni sezonda sahaya Fenerbahçe BEKO ismiyle çıkacak.
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VARAN 2-FENERBAHÇE TÜPRAŞ
Futbol takımının göğüs sponsorluğu için Katarlı bir firma ile görüşmeler sürüyor. Ücret konusunda sıkı pazarlık olduğu için henüz imzalar atılmadı.
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Katarlı firma ile yapılan görüşme olumsuz sonuçlanırsa, Başkan Ali Koç'un B planı hazır… Yine aile şirketinin en önemli markalarından olan TÜPRAŞ devreye sokulacak. Fenerbahçe'nin göğsünde TÜPRAŞ yazacak.
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Başkan Ali Koç'un 11 Eylül Salı günü ikincisini yapacağı 'Camiaya Sesleniş' programında yeni sponsorları açıklaması bekleniyor.
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BEKO ve TÜPRAŞ'tan kulüp kasasına girecek parayı ise Ali Koç belirleyecek.
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