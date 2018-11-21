Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe Kulübü’nden alınan bilgilere göre, bu sezon hiçbir deplasmanda takımını yalnız bırakmayan Koç, Trabzon’da da bu rutini bozmayacak.

Fenerbahçe’de, mazereti olan isimler dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri de başkan Ali Koç’la birlikte Trabzon’a giderek, tribündeki yerlerini alacak.

Son anda bir değişiklik olmadığı takdirde programını bu şekilde düzenleyen Koç, 7 yıl sonra Trabzon’da statta maç izleyen ilk Fenerbahçe Başkanı olacak.

3 Temmuz 2011’den sonra Trabzonspor ile gerginleşen ilişkiler nedeniyle senelerce Trabzon’a gitmeyen eski başkan Aziz Yıldırım, bu yılın Ocak ayında oynanan maç için kente gitmiş ancak cezalı olduğu için karşılaşmayı otelde televizyondan seyretmişti.

Ali Koç daha önce de Galatasaray derbisini 10 yıl sonra Türk Telekom Stadı’nda izleyen ilk Fenerbahçe Başkanı olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ