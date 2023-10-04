Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: Transferler, İsmail Kartal, hakem hataları...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Malatyalı Melissa! Tanısanız, karakterine bayılırsınız. Kısa sürede bu ülkeyi benimsedi, hatta Malatyalı oldu. 2018 yılında Fenerbahçe'ye geldi. Gizemli bir katılışı var. Bizden önceki yönetim görüşmeleri başlattı. Kadroya katmak bize nasip oldu. Türk olmadan, Sırbistan Milli Takımı'nın oyuncusu oldu. Mehmet Akif Üstündağ ve Cumhurbaşkanımızın, ona sunulan projeye inanması ve Türk olmasına onay vermesi mükemmel bir iş. Daha 24 yaşında. Melissa gibi daha iki oyuncumuz var. Gelecek için güzel bir takım kurduk. Milli Takım'ın yolunu Allah açık etsin."

"Kadın basketbolu domine ettik ama bir türlü kupayı alamadık. 5 yılık sürecimde çok acılar çektik! En büyük acılardan biri Final-Four'da kupayı vermek oldu! Sezon içinde 4-5 kez yendiğimiz takıma kupa verdik! Bir sene sonra, yurtdışında ve bir Türk takımına karşı kupa aldık. Süper Kupa'yı ülkemize getirdik. EuroLeague'de kadınlarda ve erkeklerde kupa alan tek takım Fenerbahçe'dir! Bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösteriyor."

"Başarılı bir transfer sezonu geçirdik. Sadece almada değil, satmada da. Süper Lig tarihinin belki de en başarılı satışlarını yaşadık. Bize ihracat teşvikleri verilmiyor. İnşallah TFF, bu konuya da eğilir. Bazı oyuncuları çok karşı elden çıkardık. Bazılarından zarar ettik. Çok başarılı transfer sezonu geçirdik. Erken transferler yaptık, adaptasyon erken oldu. Rakiplerimize ve geçmiş yıllara göre erken takım olduk. Selahattin Baki, Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan çok başarılıydı."

"Bir rakibimiz Szymanski için sert şekilde devreye girmiş. Gizlice İstanbul'a getirmiş ve tesisleri gezdirmiş. öğrendik ki haber verilmesi gereken yerlere haber verilmediği için sıkıntı çıkmış! 1,5 - 2 milyon euro fazla rakama geldi ama iyi ki de geldi. Fred transferi için 'İstiyorsanız, hemen İngiltere'ye gelin' dediler. Valiz bile hazırlanmadan İngiltere'ye gidildi."

Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski transferlerinde Mario Blanco'nun çok etkisi var. Tadic hiç gündemde yoktu. 'Böyle bir imkan var' dedi. Ben de 'Yaş konusunda hassasiyetimizi biliyorsun, Dzeko'yu aldık' dedim. 'Bu fırsatı kaçıramayız' diye cevap verdi ve beni ikna etti. Rusya'ya giderken, Belgrad'a hareket ettik. Çok etkilendik, jilet gibi bir futbolcu çıktı karşımıza. En zor transfer Szymanski oldu."

"Büyük konuşmam ama bu sene farklı bir tılsım var. İsmail Hoca'ya da teşekkür ederim, çok kısa sürede etkisini gösterdi. Oyuncularla iletişimi beni çok etkiliyor."

Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi. Balkan oyunculara 5 yılda odaklanmadık, bu hatam! Bu oyuncular kendilerine çok iyi bakıyor. Tadic'i almaya gittiğimizde bir yaz kampı vardı, inanamadık. Avrupa'da çok Balkan oyuncu var."

"İşte son 3 sezonun puan durumu ama şampiyonluk yok! Sistematik şekilde Fenerbahçe'nin önüne set çekilme durumunu en iyi anlatan tablo bu. İnsanın içini acıtıyor. Biz neden hakemi ve sistemi yenmek zorundayız? Her sene Fenerbahçe şampiyon! Bu sene daha adını koyamadılar sezonun! Rıdvan Dilmen Sezonu, Lale Orta Sezonu... Bakalım bu sene ne olacak! Çok iyi başladık ama bir şey kazanmadık. Haftalardır susuyoruz. İnsan hatası demekten çok daha ötesi var. Sistemden kokular geliyor."

"14'te 14 yaptık. Bunu yapmazsak bile iyi başladığımız sezonlar oldu. Beni mutlu eden şey mücadele gücü, takım ruhu. Birlik ve beraberlik. Kazanma arzusu. Bunları biz değil, otoriteler söylüyor. Hem hoca, hem de oyunculara teşekkür ederim. 7 haftada çok garip pozisyonlar yaşadık. Skora etki edecek pozisyonlar yaşadık. Bazı yabancılar hayretler içerisinde. Ancak hocamız ve takım saha dışı ile ilgilenmedi. Biz ilgileneceğiz."

LIVAKOVIC İTİRAFI

"Ryan Kent transferini Şubat ayında yaptık. Becao'yu bir sene önce istedik ama alamadık. Tadic dışında hepsi listedeydi aldığımız oyuncuların. Krunic dışında başarılıyız. Dominik Livakovic 27 yaşında! 24 yaşındayken görüştük ama alamadık. Seneye kontratı bitmese, yine alamayabilirdik. Kent mesela daha süre alamadı ama göreceksiniz nasıl oynayacak. Michy Batshuayi'ye son dakika teklif geldi, onun da orada bitmemiş bir hikayesi var. Kaldığı için çok mutluyum."

"CENGİZ ÜNDER'İN ÇOK KATKISI OLACAK"

"Cengiz Ünder'in çok büyük katkıları olacak, göreceksiniz. Emre Mor da çok iyi işler yapacak. İrfan Can Kahveci'yi niye transfer etmek istediğimizi şimdi anladık. Mert Hakan Yandaş, bizim generalimiz. Çok büyük katkısı var. İrfan Can Eğribayat hiç sırıtmadı. Miha Zajc döndü, hocamız çok istedi. Joshua King'in sezon sonu ama hoca tutmak istedi. İsmail Yüksek olağanüstü potansiyel. Jorge Jesus 'keşke bu çocuğa daha erken futbol öğretseler' demişti. Miguel Crespo bir ara gitmek istedi, sözleşmesini uzattık."

"HAKEM KONULARINDA ÇOK ENDİŞELİYİZ"

"Fenerbahçe'ye çok kolay sarı kart çıkıyor. Dayak yiyoruz, rakibe kart çıkmıyor. Bu kartların maliyetini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Sonuçları etkileyecek müdahaleler yapamıyorlar ama ufak ufak ağaçtan parça koparıyorlar. Biz çok endişeliyiz! Neden Avrupa'da şikayet etmiyoruz? 7 haftada sadece biz değil, herkes çok şikayet ediyor! Hatalarda patlama var!"

"NE YAPACAK? KAFA MI KOPARACAK?"

"Bir tane başkan utanmadan 'Siz sol bek alamadınız' diyecek şekilde hakemleri korudu! Sayın Mehmet Büyükekşi ne yapacak? Kolayı mı seçecek, yoksa bu iş böyle gitmez diye kafa mı koparacak? Gitmez böyle!"

"YANLIŞ İNSANLARLA ÇALIŞIYORLAR!"

"Hakemlik çok zor meslek, hafif delilik! Biz dakikalarca izliyoruz ve adını koyamıyoruz. Birkaç çürük elma dışında, sesi çıkmayan, yıldızı parlamayan çok hakem var. 8 Mart'ta bir operasyon yapıldı ama biz buna karşı çıktık. Ferhat Gündoğdu belki de haklıydı! Zamanlama olarak yanlıştı belki ama hedeflediği konu olarak belki de haklıydı. Bunu düşünme noktasına geldiğimiz için üzgünüm. Sonra Lale Orta geldi. Bugünkü MHK'de, geçen MHK'de yer alan isimler var! Ahmet İbanoğlu'nun iyi insan olduğu söyleniyor ama 'Gerçek başkan kim?' deniyor. Mehmet Büyükekşi iyi insanları getirmek istiyor, samimi çalıştığına inanıyorum. Ancak yanlış yöntem ve insanlarla çalışıyor."

"VAR, ALPER ULUSOY VE HAKAN CEYLAN'A KALMIŞ!"

"Hakemler arasında İzmir gurubu var, bunun sıkıntı yarattığı ve insanların artık seslendirdiği kulağımıza geliyor. Bir de Oğuz Sarvan grubu var. Arka planda onun olduğuna dair bilgiler geliyor. PMİK, hakemleri atayan komite. Burada Ahmet İbanoğlu, Tolga Özkalfa var. Bu atamalar hep 8 Mart etrafında oluyor. VAR'dan sorumlu kişi Tolga Özkalfa. Maaşlı bir profesyonel ama diş hekimi! Yurt dışından hastaları geliyormuş, 5 hakem seminerinden 3'üne katılamıyor! Alper Ulusoy ile Hakan Ceylan'a kalmış sistem! En büyük sorun, MHK Başkanı ve kurul üyeleri, performans incelemiyor. İstediklerini yapıyorlar."

"Hakem atamalarında manipülasyon var! Yapay zekaya olan güvenimi bitirdiler."

"İşin içinde yayıncı kuruluş da var. Hata yapan hakemlerin pozisyonlarını, aklayıcı pozisyonlarla üstünü örtüyorlar. Yayıncı kuruluştaki arkadaşlarına 'Şu pozisyonları alma' deniyor. Bir maçtaki pozisyon, Trio programından çıkarılıyor. Böyle bir şey yayıncıya kadar gidiyorsa, son derece endişe verici. Sadece görüntü değil, istatistiklerle de oynuyorlar. Bunu TFF'nin bilmesinin imkanı yok."

"Sahada hakemin izleyeceği görüntüleri VAR'dan veriyorlar. Sahadaki hakemi sıkıntıya sokmak istiyorlarsa başka, iyi karar vermesini istiyorlarsa başka karar veriyorlar! Bu iddialar korkunç! Sıcak bakmadıkları hakeme zor açıdan veriyorlar, sahiplendikleri hakeme başka açıdan veriyorlar. Vay bizim halemize!"

"Ünsal Çimen gözlemcilerden sorumlu. Çok küçük dokunuşlarla puanları etkileyebiliyorlar."

"Hakemler çok zekidir, mesajları iyi alırlar. Geçtiğimiz yıllarda 5 hafta seri yaptığımızda, bizim kazandığımız maçların hakemleri, bir sonraki hafta görev alamadı."

"Ahmet İbanoğlu'nu şu an bu işin içine sokmak istemiyorum. Mehmet Büyükekşi de bu konularda tecrübesiz.''

4 HAKEM İÇİN AÇIKLAMA

"Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gencerler'in dikkatli bakılması gereken isimler olduğu konuşuluyor. Bundan sonra 'Sen misin adımızı veren' diyebilirler. Geri adım atıp 'Hata mı yapıyoruz?' da diyebilirler. Bizim maçlara gelemeyecek noktaya gelirler! Çok açık söylüyorum! 3-5 adamın elinde oyuncak olamayız! Bu iş böyle gitmez! Sayın Mehmet Büyükekşi ne yapacak? Geçmiş başkanlar gibi üstüne gitmeyebilir! Bize tarafsız ve cesur insanlar lazım!"

"Emre İyisoy... Sürpriz bir şekilde kardeşi de Tolga Özkalfa tarafından Süper Lig'e terfi ettirildi? Bunlar doğru mu sayın başkan? Yanlışsa, ben özür dilerim! Bunca hakemin arasında bu iki kardeşe nasip oluyor Süper Lig'de olmak!"

"TFF'nin yeni genel sekreteri! Bu adam kim? Genel Sekreter, beIN'den geldi. Yayın ihalesi yapmanın arifesindeyiz. Böyle bir yere giderken, orada transfer bence yanlış. TFF Başkanı ile ilgili beni endişelendiren konular var. Bunlara inanmak istemiyorum ama tereddütlerimiz var."

"Lale Orta ile ilgili birçok saldırı oldu. Ben olsam açıklama yapardım, cesaret gösterirdim. Yapmadı, hanımefendiyi linç ettiler. Bir takımın maçında ağıza alınmayacak küfürler edildi ama o takımın taraftarları PFDK'ya sevk edilmedi. Küfürlere sahip çıkıldı. Sorguladık, temsilci yazmamış. Yeterince yüzde olmamış! Bunun açıklamasını istiyorum. Hafif kopma durumuna geliyoruz. İkinci konu, Etik Kurulu'nu çalıştırmıyorlar."

"Bir adam, eski hakem çıkıyor ve konuşuyor. Senin delegen! 'Bir hakemle konuştum, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' diyor. Biri çıkıyor 'Elimde belgeler var' diyor ama tık yok. Yine bu popüler eski hakem cd çıkarıyor, iddialar ortaya atıyor. Etik Kurulu'na çağırırım. Boş atıyorsa, bir daha konuşamasınlar. Çalıştır Etik Kurulu'nu!"

"Şansal Büyüka bir yazı yazıyor ve 7 haftayı değerlendiriyor. Sonra 'Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike hakem kararları. Fenerbahçe her maçta hakemleri yenmek zorunda değil. Hakem dünyasını 7 kat altını bilen Ahmet Çakar 'Neden gri pozisyonlar hep Fenerbahçe aleyhine?' diye soruyor. Mehmet Büyükekşi bu sorulara cevap vermezse, o koltukta çok fazla oturamaz' diyor."

MEHMET BÜYÜKEKŞİ AÇIKLAMASI

"Mehmet Büyükekşi 'Tarafsız değil' demek istemiyorum. Kimsenin arkasından konuşmam. Eski MHK'da olan biri... Onu bulacağım! Çok vahim şeyler söylüyor. 'Bilmem ne maçından sonra Galatasaray'ı doğradınız dedi' gibi şeyler var. Sayın Büyükekşi, sizden rica ediyorum. Bu kişi çağırın, Etik Kurulu'nda değerlendirin. Korkacak, sakınacak bir şey yok! İkinci konu, bir gazetecinin Nihat Özdemir ile arasında geçen konuşma! Mehmet Büyükekşi'nin Gaziantep FK başkanı olduğu dönemde, Nihat Özdemir ile arasındaki konuşma! Biz hayretlere düştük. Bunu yazan tecrübeli biri. Durduk yere bunu atmaz! Bekledik yalanlanmasını ama yalanlanmadı. Selahattin Baki açıklama yaptı, yine yalanlanmadı. Nihat Özdemir 'Biz kavga etmedik' dedi. Bu yalanlama değil! Biz gazeteciyi aradık ve sorduk. 'Çok daha fazla şeyler var' dedi. Nihat Bey'den teyit ettiğini söyledi. Böyle bir şey oldu mu, olmadı mı? Olduysa çok vahim. Sonra aklımız şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüye gidiyor. Dünyada böyle bir şey görmedim. Ben anlık hata yaptım, Cumhurbaşkanı'nı uğurlarken, elim cebimde bir görüntüm var. Tamamen anlık olay. Biz devlet nedir, biliriz. Benim halam 65 yaşında, babası yayında sigara içmez. Saygıyı biliriz. Ama bunlar da çıkınca, şampiyonluk görüntülerine başka türlü bakıyoruz. Nihat Bey yalanlama yapmadı. Böyle yalanlama olmaz. Bu yara alma konusunu inşallah başkan sonlandırır."

"Bu sene zor! Bankalar Birliği'nde gelirimizin yüzde 50'si oraya gidiyor. Bu işin doğru olmadığını söyledik. 'Devlete karşı geliyorsunuz' dediler. İlk sene girmedik, sonra başka kulüp başkanları bizim söylediklerimizi söyledi. Bu parayı almak zorundaydık. Devletimizden Allah razı olsun. Ana para ve faiz ödeyecek noktaya geliyoruz."

"İlk kez gece yatarken kaygılar oluşmaya başladı 'Nasıl çevireceğiz' diye. Ama çevireceğiz bir şekilde. 1 Milyar TL devletimize vergi ödedik. 205 Milyon euro yani.

"Harcama Limitlerini, UEFA Finansal Fair Play'ine gitmeden, biz kendi kontrolümüz için getirdik. Lisans Kurulu, sol bek Ricardo Rodriguez transferini yapmamız için sekiz takla attı. Ama taraftarlar şunu bilsen, futbol faizler olmasa, kendi kendini döndürüyor. Bu seneyi çevireceğiz. Birkaç iş adamına gittim, geri çevirmediler."

"Bizi üzen bir haber aldık. Şükrü Saracoğlu nurlar içerisinde yatsın. Oğlu Yılmaz Bey'in eşi, Atatürk Stadı için konuşurken beraber geldiği eşinin vefat haberini aldık. Çok üzüldük, çok şaşırdık. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Saracoğlu ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum."

"ŞÜKRÜ SARACOĞLU İSMİ EN ÖNEMLİ TESİSE VERİLECEK"

"Şükrü Saracoğlu ismi, en önemli tesise verilecek. Fenerbahçe'ye hizmetleri unutulmaz. Yeni bir akademi yapıyoruz. Orası var, salonumuz var. Aklımda bir konu. Bu benim tek başıma vereceğim karar değil."

STADIN ADI NE ZAMAN ATATÜRK STADI OLACAK?

"Yıllardır Atatürk Stadı için talep var. 100. yılımızda böyle bir hamle yapmanın uygun olacağını düşündük. Tarihsel bir derinlik var. Takımızın hangi takımı tuttuğu beni ve bizi ilgilendirmiyor. Bizim bağlılığımızın ve yakınlığımızın, tarihsel derinliği var. Bizim maçımıza geldi, kulübe geldi ve idman seyretti. Kulüp binamız yandıktan sonra en büyük bağışı yaptı. İşgal kuvvetleri ile maçlarımız. Cephane taşımamız. General Harington Kupası. Bu stadın bize kiralanması ve sonra devredilmesi konusundaki anlaşmalarda Atamızın imzası var. Bu stadın tapusu bizimdi, şu an devletimizin. Atatürk'ün tuttuğu takım bizim için önemli değil. Biz de yönetim kurulunun hakkı olmasına rağmen genel kurula taşıdık ve geçti."

"ATATÜRK STADI İÇİN YÖNETMELİĞİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

"Her ilde bir tane 'Atatürk Stadı olabilir' yönetmeliği var. Bunun da değişmesi gerekiyor. Bu değişikliğin yapılabileceğine inanıyorum. Avrupa - Anadolu yakası diye ayrılabilir. Biz girişimleri başlattık. Devletimizden yol göstermesini istedik. Başvuru yapmadık, yönetmeliği göre 'Hayır' demeleri lazım. Onlardan haber bekliyoruz. Bizde destek olacaklardır. Bize bu isim yakışır. Stat kiralanması ve tapunun verilmesinde imzası var. Kulübe yardım etmiş. Çok heyecanlıyız bu konuda."