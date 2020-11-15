Ali Rıza'nın büyük planı!

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Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 10. bölümünde Ali Rıza, Cabir’in vurduğu Mert’i hastaneye yetiştirir. Mert ameliyata alınır. Cabir, Mert’in ameliyattan sağ çıktığını öğrenince adamlarıyla hastaneye gelir, sonrasında ise Ali Rıza ve Muzaffer tarafından yakalanır.

Ali Rıza, Cabir’le işinin bitmediğini, Cabir sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği Muzaffer’e söyler ve planını açıklar. Konsorsiyumdaki herkes Cabir’in saldırılarına maruz kalır ve konsorsiyum çatırdamaya başlar, ta ki günün sonunda Ali Rıza, Murat’ın ve Derya’nın canını kurtarıp, Cabir’i vurana dek. Burak ise artık oyun dışında kalır ve konsorsiyumdan atılır.

Arıza, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Arıza'nın 10. Bölüm Tanıtımları: