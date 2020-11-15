Ali Rıza'nın büyük planı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Ali Rıza'nın büyük planı!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 10. bölümünde Ali Rıza, Cabir’in vurduğu Mert’i Ali Rıza, Cabir’le işinin bitmediğini, Cabir sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği Muzaffer’e söyler ve planını açıklar. Konsorsiyumdaki herkes Cabir’in saldırılarına maruz kalır ve konsorsiyum çatırdamaya başlar, ta ki günün sonunda Ali Rıza, Murat’ın ve Derya’nın canını kurtarıp, Cabir’i vurana dek. Burak ise artık oyun dışında kalır ve konsorsiyumdan atılır

Ali Rıza'nın büyük planı!
HABERTURK.COM

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 10. bölümünde Ali Rıza, Cabir’in vurduğu Mert’i hastaneye yetiştirir. Mert ameliyata alınır. Cabir, Mert’in ameliyattan sağ çıktığını öğrenince adamlarıyla hastaneye gelir, sonrasında ise Ali Rıza ve Muzaffer tarafından yakalanır.

Ali Rıza, Cabir’le işinin bitmediğini, Cabir sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği Muzaffer’e söyler ve planını açıklar. Konsorsiyumdaki herkes Cabir’in saldırılarına maruz kalır ve konsorsiyum çatırdamaya başlar, ta ki günün sonunda Ali Rıza, Murat’ın ve Derya’nın canını kurtarıp, Cabir’i vurana dek. Burak ise artık oyun dışında kalır ve konsorsiyumdan atılır.

Arıza, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Arıza'nın 10. Bölüm Tanıtımları:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gönül Dağı 5. yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 4. son bölüm
TELEVİZYONGönül Dağı yeni bölüm fragmanı
MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? 15 Kasım MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar
TELEVİZYONMasterChef eleme adayı kim oldu?
Reyting sonuçları 14 Kasım 2020 Cumartesi! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON14 Kasım reyting sonuçları
MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? 14 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONMasterChef eleme adayı kim oldu?
Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleriyle Show TV'de
TELEVİZYONGüldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleriyle Show ...
Çukur 103. bölüm 2. fragman yayınlandı! Çukur fragman izle
TELEVİZYON"Onları sürüye sürüye çıkaracağım!"
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. son bölüm izle
TELEVİZYON"Sen de beni mavişime kavuşturacaksın"
Zümrüdüanka 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 19. son bölüm
TELEVİZYONSerhat ve Zümrüt için büyük yıkım
Gönül Dağı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 4. son bölüm
TELEVİZYONTaner kaderine razı olur
İbo Show 2020 başladı! İbrahim Tatlıses'ten bomba gibi geri dönüş!
TELEVİZYONİbo Show 2020 başladı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X