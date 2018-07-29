Türk futbolunun efsanelerinden Ali Sami Yen Türk sporunu örgütleyen ilk isim oldu. 1922 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttikakı'nın kurucuları arasında da yer alan Ali Sami Bey, kısa süre sonra bu teşkilatın başkanlık görevini de üstlendi. Türkiye İdman Cemiyeti, sporun her alanında her branşta faaliyet yürütmesi amacıyla kurulmuştu. Ali Sami Bey, bu düşünce doğrultusunda farklı alanlarda hizmet vermek üzere federasyonların kurulması istedi. Başka ülkelerin federasyon yönetmeliklerini de Türkçe'ye çevirterek bir yol haritasının oluşturulmasına öncü oldu. Peki, Ali Sami Yen kimdir? Kaç yaşında vefat etti, nereli, nerede doğdu? İşte ayrıntılar...
ALİ SAMİ YEN KİMDİR?
İstanbul Kandilli'de, 20 Mayıs 1886 tarihinde doğan ve Soyadı Kanunu'nun (1934) ardından Yen soyismini alan Ali Sami Yen, edebiyatımızın ustalarından Şemsettin Sami ile Emine Fraşeri'nin ikinci oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı. Mektebi Sultani'nin 889 numaralı öğrencisi olan Ali Sami Yen, gençlik yıllarında Moda'da futbol ile tanıştığından 14-15 yaşlarındaydı.
BACAĞI KIRILDI FUTBOL KARİYERİNİ NOKTALADI
1907 yılında Kadıköy ile oynanan ve 3-0 kazanılan maçta ayağının kırılması sonucu futbol kariyerine nokta koyan başarılı orta saha oyuncusu Ali Sami Bey, 1909 yılında başkanı olduğu Galatasaray'ı ilk şampiyon Türk takımı yapma başarısını elde etti. Çalışkanlığı, azmi, disiplini ve mütevazı kişiliğiyle bilinen Ali Sami Yen, 1910 yılında Galatasaray'ın ilk müzesini kuran isim de oldu. İstanbul Moda'da İtalyanlar'ın kullandığı lokale hükümet tarafından el konulup kendilerine tahsis edilmesinin ardından Ali Sami Yen, o güne kadar elde edilen tüm kupalarla kulübünün ilk müzesini oluşturdu. Yine aynı yıl, İstanbul Ligi Komite Başkanı da seçildi.
MİLLİ TAKIMIN İLK TEKNİK DİREKTÖRÜ
Galatarasay'da 1905-1918 yılları arasında 13 yıl ve 1925 yılında 1 yıl olmak üzere iki dönemde yaptığı 14 yıllık başkanlığı onun sadece Galatasaray'a verdiği hizmetinin bir bölümü olarak kabul edilir. Çünkü Milli Takım'ın Romanya ile oynadığı ilk resmi maçta, teknik adam göreviyle sahada yer alan isim de Ali Sami Yen'dir. 26 Haziran 1923'te, Türkiye ile Romanya arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçta Milli Takımımızı maça hazırlayan futbol adamı, futbolculara nasıl oynayacaklarının taktiğini bizzat vermiştir. 1905 yılında Moda-Kadıköy karşılaşmasını yöneten Ali Sami Yen, ilk Türk hakem olarak da kaynaklarda yer aldı.
MİLLİ MÜCADELENİN YANINDA OLMUŞTUR
Savaş yıllarında Milli Mücadele'ye her türlü desteği veren Ali Sami Bey, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun hemen ardından sporcu arkadaşlarıyla birlikte şehri kurtaran ve Kurtuluş Savaşı'na katılan beş generalden biri olan Refet Paşa'yı (Bele) ziyaret etti. Refet Paşa yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bizler Anadolu'da savaşırken, sizler de burada işgal güçlerinin takımlarına karşı yaptığınız maçlarda aldığınız galibiyetlerle halka moral vererek çok mühim bir iş yaptığınız" diyerek kendisini kutladı.
EN BÜYÜK MİRASI GALATASARAY
1930 yılında hayatını Fahriye Hanım ile birleştiren Ali Sami Yen, 29 Temmuz 1951'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. En büyük mirası olan Galatasaray 113 yıllık mazisine 1 UEFA ve 1 UEFA Süper Kupası, 21 Lig Şampiyonluğu, 17 Türkiye Kupası ile Türk futbolseverlerin göğsünü kabartan sayısız başarı sığdırdı.
Büyük Türk spor adamı Yen'i son yolculuğuna uğurlayan çok kalabalık bir kortej, Galatasaray Beyoğlu Hasnun Galip Kulüp Merkezi'nden yola çıktı. Çelenkler eşliğinde taraftarlar Yen'in ailesiyle birlikte Feriköy'e yürüdü. Yen, Feriköy Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Ali Sami Yen, Türk sporunun her branşta yükselmesi için büyük mücadele veren bir isim olarak gönüllere gömüldü.
ALİ SAMİ YEN İSMİ STADLARDA YAŞADI
Ezeli rakipleri ve ebedi dostları olan Fenerbahçe ve Beşiktaşlıların saygısını da kazanan Ali Sami Yen'in ismi, 20 Aralık 1964'te Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı gerçekleşen Mecidiyeköy'deki stadyuma verildi. 2011 yılında ise Aslantepe'deki Galatasaray'ın yeni yuvası olan spor kompleksinde ismi yaşatılmaya devam etti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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