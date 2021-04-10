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HaberlerTeknolojiAlibaba'ya acımadılar! Rekor ceza kesildi
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Alibaba'ya rekor ceza

Alibaba için Çin'de süren rekabet soruşturması sona erdi. Çinli perakende devi Alibaba'ya, pazardaki hakimiyetini yıllardır kötüye kullandığı gerekçesiyle 18.2 milyar yuan yani yaklaşık 2.75 milyar dolarlık rekor ceza kesildi

Alibaba'ya acımadılar! Rekor ceza kesildi
HABERTURK.COM

Çin Rekabet Kurumu, aralık ayında Alibaba için başlatılan rekabet soruşturmasını sonuçlandırdı. Pazardaki hakimiyetini yıllardır kötüye kullandığı ifade edilen Alibaba 18.2 milyar yuan (2.75 milyar dolar) ceza ödeyecek.

Jack Ma'nın 2020 ekim ayında ülkedeki düzenleyici kanunları eleştirmesi Alibaba'nın iştirakleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında gerilime yol açmıştı.

Tarihin en büyük halka arzı olması beklenen, Alibaba'nın finansal teknoloji kolu Ant Group'un işlemlerinin düzenleyici kurum onayları nedeniyle gecikmesiyle birlikte Jack Ma, katıldığı kamuya açık bir etkinlikte yönetmeliklerin inovasyonu engellediğini ve reform gerektiğini söylemişti.

Parekende yatrımcılarının 3 trilyon dolarlık rekor talebinin ardından Çin'in dört üst düzey finansal regülatörü Jack Ma ve iki Ant'ın iki üst düzey yöneticisiyle toplantı yapmış, potansiyel finansal riskleri ve şirketlerin yükselen borç seviyelerini dizginlemek için daha sıkı düzenlemeler önermişti. Ma, bu demeçlerinin ardından yaklaşık 3 ay gözlerden kaybolmuştu, Ma'nın desteklediği Hupan Üniversitesi'ne yeni öğrenci alımları dahi durdurulmuştu.

3 Kasım tarihinde Ant halka arzı askıya alınırken Çin internetteki pazar yerleri ve ödeme hizmetlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırarak Alibaba ve Tencent gibi devlere tekelleşmeye yönelik eylemlere müsamaha göstermeyeceğini belirterek uyarıda bulunmuştu.

Çin Merkez Bankası da Ant'ın borçlanma ve diğer tüketici finans işlerini yeniden düzenlemesi gerektiğini belirtirken, şirket yeniden yapılandırma planları kapsamında bir finansal holdinge dönüşüm için yetkililerle anlaştıktan sonra 37 milyar dolarlık halka arzını gerçekleştirdi.

Ancak Çinli piyasa yapıcıları ülkedeki tekelleşme karşıtı yasaları daha da sıkılaştırarak özellikle pazaryerleri üzerindeki denetimini artırmaya devam etti ve Ant'ın da sahibi olan Alibaba'ya 2.75 milyar dolarlık rekor ceza geldi.

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