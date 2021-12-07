"DUYGUSAL BİRİYİM"

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Boz, daha önce, "Hayallerin var mı?" sorusuna yanıt vermişti. "13 yaşından beri dizilerde oynuyorum. Gidip, göremediğim yerler var. Oraları görmek istiyorum." açıklamasını yapan Alina Boz, ayrıca, duygusal biri olduğunu da sözlerine eklemişti.