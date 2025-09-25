Habertürk
        Haberler Magazin Alişan'dan Domenico Tedesco isyanı: Bu adamı acilen gönderin - Magazin haberleri

        Alişan isyan etti

        Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, sarı - lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e, 3 - 1 yenilmesinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'ya tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 09:20 Güncelleme: 25.09.2025 - 09:21
        "Bu adamı acilen gönderin"
        UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan takımı Dinamo Zagreb'e, deplasmanda 3 - 1 mağlup oldu. Fenerbahçe taraftarı şarkıcı Alişan, mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco'ya sert eleştirilerde bulundu.

        Alişan; Bu teknik direktörle olmaz, olmaz, olmaz. Bu adamı acilen okula geri gönderin. Bizim teknik direktörümüz değil… Gönderin lütfen gönderin" dedi.

