'Alkol oyunu' hastanelik etti: Sahte ve orijinalini karıştırarak içmek istedi, ikisi de sahte çıktı

Yılbaşına günler kala sahte içkiden ölümler yaşanırken Türkiye’nin birçok noktasına yapılan operasyonlarda tonlarca sahte içki ele geçirildi. Uzmanlar, bu süreçlerde etil alkol yerine tamamen veya karışım olarak metil alkol ya da farklı içeriklerle oluşturulan içerikler olabildiğini aktarırken vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nden Doç. Dr. Abuzer Özkan ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nden Doç. Dr. Erdem Kurt da alkolün vücutta meydana getirdiği zararlar, sahte alkol zehirlenmesi durumunda yapılması gerekenler gibi konularda bilgi verdi.

REKLAM "BULGUSU OLAN HASTA HIZLI ŞEKİLDE HASTANEYE BAŞVURMALI" Alkolün olumsuz etkilerine değinen Doç. Dr. Abuzer Özkan, "Alkol beyni etkiler, beyinde harabiyet yapar, uzun süre kullanımında da karaciğer, böbrek gibi ya da damarsal bazı patolojilere sebebiyet verir. Kısmen bir zehir gibi düşünülebilir. Mesela sahte alkollerde beyin kanaması görürüz, ciddi damar tahribatı yapabilir. Karaciğerde, böbrekte ciddi tahribatlar yapar. Senenin hemen her döneminde bazen artarak bazen az olsa da alkol zehirlenmeleri geliyor. Bir kısmı orijinal alkol diyelim, yoğun kullanım dolayısıyla bir kısmı da sahte alkolden kaynaklanan zehirlenmeler geliyor, hatta son dönemde 3 hastamızı yoğun bakıma yatırmak zorunda kaldık. Vatandaş bazen 'Ucuz alkol alacağım' diye bu ürünleri tüketebiliyor, bir kısmı da bilinçli alabiliyor. ‘Biraz ucuz alkolden biraz pahalı alkolden alıp ikisinin ortasını bulup etkisinden kurtulabilirim’ diye tahmin edebiliyor. Hatta böyle bir vakamız da geldi, ikisi de sahte çıkınca ciddi bir zehirlenme bulgusuyla başvurmak zorunda kaldı. Birkaç yudumluk sahte alkol bile vücutta tahribata başlar. Bir bardak sahte alkol, yani 150 cc öldürücü dozdur. Tatsız, kokusuz şeyler vatandaş tüketirken anlamayabilir. Sahte alkol, zehirlenme gibi bulgular verir. Bulantı, kusma olur, şiddetli mide, karın ağrısı çekebilir, bilincinde değişiklik ya da görme bulanıklığı, bozukluğu başlayabilir. Bunlar olduğu zaman sahte alkol tüketimi akla gelmelidir. Bu tarz bulgular olan herhangi bir hastanın hızlı şekilde hastaneye başvurması gerekir. Tekel bayilerinden aldıklarını söylüyorlar genel itibarıyla böyle, kendisi yapmaya çalışanlar ya da başka yerlerden elde edinenler hariç" dedi.

SAHTE İÇKİ ALKOL ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLDU Hastaların başvurularına ilişkin konuşan Doç. Dr. Özkan sözlerine şöyle devam etti: "Şöyle bir vakamız oldu, oradan tecrübe ettik. Bunların bir kısmı tecrübeli insanlar. Kendi matematiksel hesaplamasına göre birazını orijinal birazını sahteyle dengeleyerek alkolü daha ucuza getirmeye çalışıyor ama bu çok tehlikeli. Bilerek sahtesini almış, orijinal diye aldığı da sahte çıkınca alkol zehirlenmesiyle bize başvurmak zorunda kaldı.

Diyelim ki; her şey normal gitti, yine de tükettiği ürünün içinde sahte alkol olduğu için toksisitesi olacak, öngöremez. Bu uygulanmaması gereken bir şey. Gelip de yoğun bakıma giden, ciddi manada vücudunda tahribatla hayatına devam etmek zorunda kalan vakalarımız oluyor. Alkolün orijinali de sahtesi de zararlı, kesinlikle tüketilmesini önermiyoruz. Yılbaşında tüketim biraz daha arttığı için karşılaşma oranlarımız daha da yükseliyor. Yurt dışından orijinal alkol alıp da zehirlenen vakalarımız da oldu, bazen vatandaşlarımız öyle sanabilir. Yurt dışındaki havalimanlarında vergisi daha düşük ürünlerin de orijinal olduğunu düşünüp alanlarda da bu olabiliyor. O yüzden tüketilen bütün ürünlere çok dikkat etmek gerekir. Yoğun bakıma düşecek kadar eğer ciddi bir toksikasyon bulguları varsa bunlarda genelde sekel kalıyor. Özellikle 60 yaş üzerindeki bireylerin çok daha dikkat etmeleri lazım. Aynı miktarda genç bireyin tüketmesiyle yaşlı bir bireyin tüketmesi arasında da fark var. Gençlere de kesinlikle tüketmelerini önermiyoruz ama yaşlılar için çok daha risk teşkil ediyor. Orijinal alkolün bile gebelerde çocuğa ciddi manada toksisitesi var, çocuğu da zehirliyor kaldı ki sahte alkoller çok daha ciddi istenmeyen sonuçlar doğuruyor"