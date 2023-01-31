All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman çıkacak?

ALL OF US ARE DEAD KONUSU

Bir bilim deneyinin ters gitmesinin ardından yerel bir okul zombilerle dolup taşar ve zombilerle dolu okulda köşeye sıkışan öğrenciler hayatta kalmak için mücadele eder. Aç ve susuz bir şekilde, enfekte olmamak için adeta bir savaşın ortasına düşen öğrenciler okulda bulabildikleri her şeyi kullanmalıdırlar.