All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman çıkacak?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman çıkacak?

Bir zombi salgını sonrası yaşam mücadelesi veren bir grup öğrenciyi konu alan All Of Us Are Dead, 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmıştı. Korku ve gerilim türündeki Güney Kore yapımı All Of Us Are Dead 2. sezon tarihi izleyicilerin gündeminde. Dizinin izleyicileri All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman çıkacak sorusunu sorguluyor. İşte All Of Us Are Dead 2. yeni sezon tarihi ile ilgili detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? Netflix dizisi All Of Us Are Dead 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    Zombi kıyameti temalı All Of Us Are Dead 2. sezon tarihi gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Park Ji-Hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun gibi oyuncuları buluşturan All Of Us Are Dead 2. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte All Of Us Are Dead 2. sezon tarihi...
  • All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? Netflix dizisi All Of Us Are Dead 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON NE ZAMAN?

    All Of Us Are Dead 2. sezon tarihi henüz belli olmadı All Of Us Are Dead yeni sezon tarihi açıklandığında haberimizde yer alacak.
  • All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? Netflix dizisi All Of Us Are Dead 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    ALL OF US ARE DEAD KONUSU

    Bir bilim deneyinin ters gitmesinin ardından yerel bir okul zombilerle dolup taşar ve zombilerle dolu okulda köşeye sıkışan öğrenciler hayatta kalmak için mücadele eder. Aç ve susuz bir şekilde, enfekte olmamak için adeta bir savaşın ortasına düşen öğrenciler okulda bulabildikleri her şeyi kullanmalıdırlar.
  • All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? Netflix dizisi All Of Us Are Dead 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    ALL OF US ARE DEAD OYUNCULARI

    İlk sezonu yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Yoo In-soo, Park Solomon, Park Solomon ve Im Jae-hyuk gibi isimler yer alıyor.
  • All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? Netflix dizisi All Of Us Are Dead 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.