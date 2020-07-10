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Alman endüstriyel robot teknolojileri firması Haibrag, Türkiye'ye 58 milyon euro yatırım yapacağını açıkladı.

Haibrag e-ticaret marketleri A.Ş olarak Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerini gerçekleştirip personel ve teknik alt yapısını tamamlayan firma, ofis malzemelerinden kırtasiyeye, gıdadan temizlik ürünlerine, elektronik eşyadan mobilya ve hırdavata varan 40 bin çeşit ürünle pazara girecek.

Haibrag A.Ş Türkiye CEO’su Murat Kadir Gül, e-ticaret platformunu diğer platformlardan ayırmak için 2 temel üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek “Öncelikle İstanbul ve Kocaeli’nden başlayıp 7 bölgede 18 ilde depo ve dağıtım ağlarımızı oluşturup, kendi araç filomuz ve personellerimizle en hızlı hizmeti vermeyi planlıyoruz." dedi

Pandemi döneminde teknik ve personel alt yapısını kurduklarını belirten Gül, "Satacağımız 40 bin çeşit ürün konusunda Almanya başta olmak üzere yurt dışından getireceğimiz ürünler ve Türkiye’den alacağımız ürünlerin tedarik alt yapısını oluşturduk. Türkiye Pazarı bizim için çok dinamik ve gelişmeye açık ve bu coğrafyadaki ana dağıtım üssümüz olacak. Bu yüzden 5 yıllık planlarımızı yaptık” diye konuştu.