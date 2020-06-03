Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden

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Fiebig, yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin 15 Haziran’dan itibaren Avrupa ülkelerine "seyahat uyarısını" kaldırılacağı yönündeki kararının hem seyahat edecekler hem de yüzbinlerce çalışanı bulunan turizm sektörü için önemli ve doğru bir adım olduğunu bildirdi.

Gerekli hijyen, mesafe kuralları ve güvenli giriş-çıkış düzenlemelerinin uygulanması durumunda popüler tatil ülkelerine turizmin yeniden başlayabileceğini belirten Fiebig, bir sonraki adımda Avrupa dışındaki turizm destinasyonlarının da gözönünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Fiebig, "Oralardaki her bir ülke için de pandeminin ne kadar kontrol altına alındığı, enfeksiyon sayılarının ne kadar yüksek olduğu ve sağlık sisteminin ne kadar iyi durumda bulunduğu kıstasının geçerli olması lazım. Bu olgular ve enfeksiyon durumu izin verirse Avrupa dışındaki popüler tatil bölgeleri de açılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını 15 Haziran’dan itibaren AB ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein için kaldırma kararı almıştı.

Dışişleri Bakanlığı’nın bu ülkeler için seyahat uyarısı yerine seyahat bilgilendirmesi uygulamasına geçeceği, Avrupa dışındaki diğer ülkeler içinse değerlendirmenin bir sonraki adımda yapılacağı açıklanmıştı.