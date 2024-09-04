Almanya 16 yıl sonra Commerzbank’taki hissesini azaltmayı planlıyor

Almanya Maliye Bakan Yardımcısı Florian Toncar, yaptığı açıklamada, Alman federal hükümetinin, başarılı şekilde istikrara kavuşturulan Commerzbank'taki yüzde 16,49'luk payını kademeli olarak azaltacağını belirtti.

Hisse satışının "şeffaf ve piyasa dostu" olacağını ifade eden Toncar, satışın gerçekleşeceği zamana ilişkin bilgi vermedi.

42 bin çalışanı ve 800 şubesi bulunan Commerzbank, 2008'deki küresel mali kriz sonrasında milyarlarca euroluk zarar etmiş, 18,20 milyar euro devlet yardımı almak zorunda kalmıştı.

Bunun 13,15 milyar euroluk kısmı Alman hazinesine geri ödenirken, kalan hisse paketi, Commerzbank hisselerinin dün 13,09 euroluk kapanış fiyatı üzerinden yaklaşık 2,6 milyar euroya denk geliyor.

Böylece Alman hükümeti, bankayı iflastan kurtararak, öngörülemeyen makroekonomik sonuçları olan bir domino etkisinin önlerken, bankaya kamu yardımından zarar etmiş oldu.

Almanya'nın borsada işlem gören en büyük ikinci bankası olan Commerzbank, geçen yıl 2,2 milyar euro ile 15 yılın en yüksek karını elde etmişti. Bankanın net karının 2027'ye kadar yaklaşık 3,4 milyar euroya yükselmesi bekleniyor.

Alman hükümeti, ocakta, ülkenin önde gelen şirketlerindeki hisselerini satacağını açıklamıştı. Hükümet, bu yıl Deutsche Post ve Deutsche Telekom'daki hisselerinin bir kısmını nakde çevirmişti.